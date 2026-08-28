Supruga Vatrenog ili vatrena supruga? Pozirala u bikiniju i mamila uzdahe

Poznata dubrovačka pravnica i influencerica Adriana Ćaleta-Car (34), supruga našeg Vatrenog Duje Ćaleta-Cara (29), sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografije na kojima je pokazala kako puni baterije u svom rodnom gradu. Nakon dinamičnog razdoblja i putovanja, Adriana se vratila na jadransku obalu, a njezina objava, sažeta u jednostavan opis "sol na koži", pruža uvid u idiličan kraj ljeta u Dubrovniku.

Posebnu pažnju privukle su fotografije u kupaćim kostimima na kojima je Adriana pokazala svoju zavidnu figuru. Kroz fotografije je izmijenila nekoliko modela bikinija i jednodijelnih kostima, a među njima se posebno istaknuo upečatljiv elegantni crni jednodijelni kostim s efektnim bijelim, spuštenim naramenicama. Pažnju je privukao i dvodijelni bikini životinjskog uzorka. Svaki odabir savršeno je naglasio njezinu liniju te potvrdio zašto slovi za jednu od najljepših Hrvatica.

Pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima poput "predivna" i "zgodnica", a mnogi su ostavili emotikone vatre i srca.