FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJETNA ATRAKCIJA /

Supruga Vatrenog ili vatrena supruga? Pozirala u bikiniju i mamila uzdahe

Supruga Vatrenog ili vatrena supruga? Pozirala u bikiniju i mamila uzdahe
×
Foto: Pixathlon/pixxmixx/Sipa Press/Profimedia

Adriana Ćaleta-Car uživa u ljetu u rodnom Dubrovniku, a njezine najnovije fotografije u bikiniju nisu mogle proći nezapaženo

28.8.2026.
20:38
Hot.hr
Pixathlon/pixxmixx/Sipa Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Poznata dubrovačka pravnica i influencerica Adriana Ćaleta-Car (34), supruga našeg Vatrenog Duje Ćaleta-Cara (29), sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografije na kojima je pokazala kako puni baterije u svom rodnom gradu. Nakon dinamičnog razdoblja i putovanja, Adriana se vratila na jadransku obalu, a njezina objava, sažeta u jednostavan opis "sol na koži", pruža uvid u idiličan kraj ljeta u Dubrovniku.

Posebnu pažnju privukle su fotografije u kupaćim kostimima na kojima je Adriana pokazala svoju zavidnu figuru. Kroz fotografije je izmijenila nekoliko modela bikinija i jednodijelnih kostima, a među njima se posebno istaknuo upečatljiv elegantni crni jednodijelni kostim s efektnim bijelim, spuštenim naramenicama. Pažnju je privukao i dvodijelni bikini životinjskog uzorka. Svaki odabir savršeno je naglasio njezinu liniju te potvrdio zašto slovi za jednu od najljepših Hrvatica. 

Pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima poput "predivna" i "zgodnica", a mnogi su ostavili emotikone vatre i srca.

 
Adriana Ćaleta-carZgodnaVatreni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike