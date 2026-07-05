Je li ovo zaista ona? Omiljena pjevačica u javnosti nakon dugo vremena, sve iznenadila izgledom

Poznata po tome što posljednjih godina vodi vrlo povučen život i rijetko se pojavljuje u javnosti, jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice iznenadila je obožavatelje dolaskom na Veliku nagradu Velike Britanije u Silverstoneu.

Pjevačica Adele (38) pojavila se u ležernom izdanju koje je mnoge ostavilo u čudu, a brojni obožavatelji priznali su da je na prvi pogled nisu prepoznali. Nosila je navijačku majicu posvećenu aktualnom svjetskom prvaku Formule 1 Landu Norrisu i njegovoj momčadi McLaren, koju je kombinirala s nježnom ogrlicom s natpisom "Mummy".

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Iako je javnost navikla viđati je na pozornicama i glamuroznim događanjima, Adele već dugo njeguje ljubav prema automobilističkom sportu. Prošle godine viđena je na Velikoj nagradi SAD-a u Austinu, gdje je pozirala s Mercedesovim vozačima Georgeom Russellom i Kimijem Antonellijem.

Ovoga puta pažnju nije privukao samo njezin modni odabir, već i rijetko otvoren razgovor o privatnom životu. Pjevačica je otkrila kako je upravo Formula 1 postala neočekivana poveznica između nje i 13-godišnjeg sina Angela, kojeg je dobila u braku sa Simonom Koneckim.

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'Sin je potpuno zaljubljen u karting i automobilizam'

"Sin je potpuno zaljubljen u karting i automobilizam. Prije nekoliko godina počeo se zanimati za to, a ja sam odlučila podržati njegov interes. Ne poznajem mnogo tinejdžera koji imaju tako snažnu strast prema nečemu, pa ga želim ohrabriti. On je opsjednut, ali sada sam i ja", ispričala je.

Dodala je kako nije očekivala da će upravo Formula 1 postati tema koja će ih toliko zbližiti.

"Nikada nisam mislila da ću se sa svojim gotovo 14-godišnjim sinom povezati kroz nešto oko čega ćemo strastveno raspravljati i čak se prepirati oko vozača. To je zaista zabavno i posebno iskustvo", rekla je.

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'Jako mi je teško nositi se sa slavom'

Adele je tijekom posjeta obišla i sjedište McLarena, gdje je razgovarala s izvršnim direktorom Zacom Brownom te vozačima Landom Norrisom i Oscarom Piastrijem.

U jednom trenutku Norris ju je upitao uživa li još uvijek u pjevanju, na što je iskreno odgovorila da danas pjeva znatno rjeđe nego prije. Ipak, uz osmijeh je otpjevala nekoliko stihova hita "Baby One More Time" Britney Spears.

Pjevačica je pritom ponovno progovorila i o svom odnosu prema slavi, priznajući da joj popularnost nikada nije bila prirodna.

"Uvijek mi je pomalo nevjerojatno da je moj posao biti pjevačica. Nikada nisam vjerovala da će se to dogoditi. Mislila sam da ću raditi iza kulisa i otkrivati nove talente. Jako mi je teško nositi se sa slavom, ali pomaže mi kada se podsjetim koliko je sve to nevjerojatno za djevojku iz Tottenhama", zaključila je.