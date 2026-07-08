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NEOBIČAN ZAHTJEV /

Adam Sandler zvao policiju, razlog nasmijao sve: Tražio je samo jednu informaciju

Adam Sandler zvao policiju, razlog nasmijao sve: Tražio je samo jednu informaciju
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Foto: Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Umjesto prijave problema, Sandler je policajcima postavio neobično pitanje koje ih je iznenadilo

8.7.2026.
12:04
Hot.hr
Aissaoui Nacer/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Američki glumac Adam Sandler nije dugo mirovao nakon što je vjenčao Taylor Swift i Travisa Kelcea. Nakon velikog događaja otišao je na odmor na otok Nantucket u Massachusettsu, gdje je odlučio pronaći ekipu za svoju omiljenu aktivnost – košarku.

No, način na koji je došao do terena nasmijao je mnoge. Glumac je nazvao policijsku postaju, ali ne zato što je imao problem ili tražio pomoć već je kontaktirao ne-hitni broj kako bi pitao gdje bi mogao pronaći košarkaško igralište i priključiti se lokalnim igračima.

Dispečer za javnu sigurnost Chris Reynolds usmjerio ga je na teren Backus Lane, gdje se pridružio u neformalnoj košarkaškoj utakmici. Cijela situacija pokazala je još jednom koliko je Sandler jednostavan i prizeman unatoč statusu jedne od najpoznatijih holivudskih zvijezda.

 

 

Adam SandlerKošarkaPoliciijaOdmor
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