Adam Sandler zvao policiju, razlog nasmijao sve: Tražio je samo jednu informaciju

Američki glumac Adam Sandler nije dugo mirovao nakon što je vjenčao Taylor Swift i Travisa Kelcea. Nakon velikog događaja otišao je na odmor na otok Nantucket u Massachusettsu, gdje je odlučio pronaći ekipu za svoju omiljenu aktivnost – košarku.

No, način na koji je došao do terena nasmijao je mnoge. Glumac je nazvao policijsku postaju, ali ne zato što je imao problem ili tražio pomoć već je kontaktirao ne-hitni broj kako bi pitao gdje bi mogao pronaći košarkaško igralište i priključiti se lokalnim igračima.

Adam Sandler was on Nantucket today - less than 48 hours after officiating the wedding of Taylor Swift and Travis Kelce at Madison Square Garden - and guess what? The legendary actor stopped for a quick game of pickup basketball at the court off Backus Lane.



Andrew Kesler told… pic.twitter.com/rzPTY7ZPsU — Nantucket Current (@ACKCurrent) July 6, 2026

Dispečer za javnu sigurnost Chris Reynolds usmjerio ga je na teren Backus Lane, gdje se pridružio u neformalnoj košarkaškoj utakmici. Cijela situacija pokazala je još jednom koliko je Sandler jednostavan i prizeman unatoč statusu jedne od najpoznatijih holivudskih zvijezda.