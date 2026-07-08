Adam Sandler zvao policiju, razlog nasmijao sve: Tražio je samo jednu informaciju
Umjesto prijave problema, Sandler je policajcima postavio neobično pitanje koje ih je iznenadilo
Američki glumac Adam Sandler nije dugo mirovao nakon što je vjenčao Taylor Swift i Travisa Kelcea. Nakon velikog događaja otišao je na odmor na otok Nantucket u Massachusettsu, gdje je odlučio pronaći ekipu za svoju omiljenu aktivnost – košarku.
No, način na koji je došao do terena nasmijao je mnoge. Glumac je nazvao policijsku postaju, ali ne zato što je imao problem ili tražio pomoć već je kontaktirao ne-hitni broj kako bi pitao gdje bi mogao pronaći košarkaško igralište i priključiti se lokalnim igračima.
Dispečer za javnu sigurnost Chris Reynolds usmjerio ga je na teren Backus Lane, gdje se pridružio u neformalnoj košarkaškoj utakmici. Cijela situacija pokazala je još jednom koliko je Sandler jednostavan i prizeman unatoč statusu jedne od najpoznatijih holivudskih zvijezda.