14 godina bez Amy Winehouse: Ljubav koja ju je slomila, ovisnost koja ju je ubila

Amy Winehouse preminula je u svom stanu u londonskom Camdenu sa samo 27 godina. Vijest o njezinoj smrti potresla je milijune obožavatelja diljem svijeta, ali i pokrenula razgovore o cijeni slave, ovisnostima i pritiscima koje donosi javni život.

Talentirana Winehouse rođena je 14. rujna 1983. u Londonu. Glazbom se počela baviti vrlo rano, a već s prvim albumom "Frank" (2003.) privukla je pažnju publike i kritike. Pravi proboj na svjetsku scenu dogodio se s albumom Back to Black iz 2006., na kojem se nalazi i njezina najpoznatija pjesma Rehab. Taj hit, u kojem odbija liječenje ovisnosti, postao je simbol njezina imidža – iskrena, buntovna, ranjiva i bez filtera. Osim "Rehab", album je donio i pjesme poput "Back to Black", "You Know I'm No Good", "Tears Dry on Their Own" i "Love Is a Losing Game", koje i danas imaju milijune slušanja.

Njezin stil bio je jednako upečatljiv kao i glazba. Svojim retro izgledom: visokom "beehive" frizurom, izraženim tušem na očima, mini haljinama i tetovažama – postala je prepoznatljiva i utjecajna u svijetu mode. Mnoge mlađe izvođačice poput Adele, Billie Eilish i Lane Del Rey kasnije su priznale da ih je upravo Amy inspirirala.

Iza njezinog uspjeha stajala je i teška borba s ovisnostima, poremećajem prehrane i mentalnim zdravljem. Njezin buran brak s Blakeom Fielder-Civilom bio je često u središtu medijske pažnje, a upravo su njezina bol i privatne borbe često bile tema njezinih pjesama. Unatoč pokušajima liječenja i povremenim povratcima na pozornicu, Amy se nikada nije uspjela u potpunosti oporaviti.

Pjevačica je preminula 23. srpnja 2011. od trovanja alkoholom. U tijelu joj nisu pronađene ilegalne droge. Svojom smrću pridružila se tragičnom "klubu 27", skupini glazbenika koji su umrli u toj dobi među njima su i Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin i Jim Morrison.

Nakon njezine smrti, obitelj je osnovala Amy Winehouse Foundation, organizaciju koja pomaže mladima koji se bore s ovisnostima. Godine 2015. objavljen je i dokumentarac "Amy", koji je osvojio Oscara i prikazao intimnu i bolnu priču iza sjaja pozornice.