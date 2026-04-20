All stars stil

Zvijezde Love Islanda na Coachelli: Modni trenuci iz kalifornijske pustinje

Zvijezde Love Islanda na Coachelli: Modni trenuci iz kalifornijske pustinje
Foto: Voyo

Godišnji hodočasnički pohod influencera u kalifornijsku pustinju na festival Coachella i ove je godine bio pod budnim okom javnosti, a glavnu ulogu ponovno su preuzele zvijezde britanskog reality showa "Love Island".

20.4.2026.
12:04
Hot.hr
Zvijezde 'Love Island All stars' sezone 3 koju trenutno pratimo na platfomi Voyo, stigle su u punoj snazi, naoružane kaubojskim čizmama, minijaturnim sunčanim naočalama i pomno isplaniranim odjevnim kombinacijama. 

Modni dvoboj pod pustinjskim suncem

Moda na Coachelli svake je godine podvrgnuta nemilosrdnoj kritici, no čini se da je pritisak ove godine bio veći no ikad. Dok su neki igrali na sigurno, drugi su hrabro eksperimentirali, što je rezultiralo podijeljenim mišljenjima.

 

Lucinda Strafford istaknula se kao jedna od najbolje odjevenih. Njezini glamurozni kompleti i marama ukrašena draguljima kao modni dodatak na glavi donijeli su joj pohvale, a cjelokupni dojam bio je blještav i besprijekoran.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S druge strane, Samie Elishi, izazvala je raspravu već prvog dana kombinacijom traperica i bikini topa. Dok su jedni smatrali da je njezin izgled nedovoljno impresivan za pustinjski ugođaj, drugi su u komentarima isticali kako je 'manje više' i da njezina ljepota dolazi do izražaja bez obzira na odjeću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millie Court započela je festival suzdržano, kombinacijom kratkih hlača, kaubojskih čizama i šešira, da bi do trećeg dana podigla ljestvicu upečatljivim kompletom s maramom na glavi, naginjući se popularnoj boho estetici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love Island fanovima dobro poznata Helena Ford u svom duhu je iskombinirala kratke hlače i minice s korzetom i bikini topovima kako bi istaknula svoju zavidnu figuru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kraju, Coachella 2026. za zvijezde 'Love Islanda: All starsbila je savršen spoj mode, promocije i osobnih drama. Njihovi su outfiti, od minimalističkih do ekscentričnih, pokrenuli lavinu komentara. Na Voyo možeš pratiti ove ljepotice ispred kamera u 'Love Island: All stars'.

 

Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
