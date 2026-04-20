Zvijezde Love Islanda na Coachelli: Modni trenuci iz kalifornijske pustinje

Zvijezde 'Love Island All stars' sezone 3 koju trenutno pratimo na platfomi Voyo, stigle su u punoj snazi, naoružane kaubojskim čizmama, minijaturnim sunčanim naočalama i pomno isplaniranim odjevnim kombinacijama.

Modni dvoboj pod pustinjskim suncem

Moda na Coachelli svake je godine podvrgnuta nemilosrdnoj kritici, no čini se da je pritisak ove godine bio veći no ikad. Dok su neki igrali na sigurno, drugi su hrabro eksperimentirali, što je rezultiralo podijeljenim mišljenjima.

Lucinda Strafford istaknula se kao jedna od najbolje odjevenih. Njezini glamurozni kompleti i marama ukrašena draguljima kao modni dodatak na glavi donijeli su joj pohvale, a cjelokupni dojam bio je blještav i besprijekoran.

S druge strane, Samie Elishi, izazvala je raspravu već prvog dana kombinacijom traperica i bikini topa. Dok su jedni smatrali da je njezin izgled nedovoljno impresivan za pustinjski ugođaj, drugi su u komentarima isticali kako je 'manje više' i da njezina ljepota dolazi do izražaja bez obzira na odjeću.

Millie Court započela je festival suzdržano, kombinacijom kratkih hlača, kaubojskih čizama i šešira, da bi do trećeg dana podigla ljestvicu upečatljivim kompletom s maramom na glavi, naginjući se popularnoj boho estetici.

Love Island fanovima dobro poznata Helena Ford u svom duhu je iskombinirala kratke hlače i minice s korzetom i bikini topovima kako bi istaknula svoju zavidnu figuru.

Na kraju, Coachella 2026. za zvijezde 'Love Islanda: All stars' bila je savršen spoj mode, promocije i osobnih drama. Njihovi su outfiti, od minimalističkih do ekscentričnih, pokrenuli lavinu komentara.

