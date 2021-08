Premda se u emisiji "Večera za 5 na selu" svaki tjedan izmjenjuju novi kandidati iz nekog drugog dijela Lijepe Naše, često ostaju upamćeni dugo nakon prikazivanja na televiziji. Neki po dobrim jelima i još boljim komentarima, a neki po svojoj "malo drukčijoj taktici"…

Tako su u tjednu kad su večere spravljali domaćini s Visa najviše kritika dobile Jasna i Katarina Bralić, majka i kći koje su i prije kušanja tuđih jela već odlučile da one ipak najbolje kuhaju.

Poneki kandidati u showu nisu baš i najveći gurmani, poput izbirljivog kuhara, glazbenika i zabavljača Dražena Zimeta iz Koprivnice koji ne voli patku, ne jede špek, nisu mu dragi ni šljive ni cimet, a u "Večeri za 5 na selu" prvi je put probao knedle sa šljivama! I prvi je kandidat koji je u ovome showu jahao jarca!

Savjeti ga došli 'glave'

Poduzetnik Tomislav Suhanek iz Varaždina bio je jedini muški kandidat u tjednu kad je kuhala ekipa iz Varaždina i okolice, a s ostalim kandidatkinjama nije uspio razviti prijateljski odnos. Vjerovao je da im se sviđaju njegove šale, zvao ih je lavicama, no posljednji dan u tjednu, kad je upravo on bio domaćin, ocjenama su mu pokazale da to baš i nije tako.

Naime, kandidatkinje su Tomislavu zamjerile takvo ponašanje pa su mu za njegovu večeru sve redom dale jako niske ocjene!

No najveći sukob mišljenja u 13. sezoni "Večere za 5 na selu" izazvao je kuhar i predsjednik Udruge kuhara grada Bjelovara Božidar Miodragović - cijeli je tjedan ostalim natjecateljima davao "kulinarske savjete", što oni nisu doživjeli kao dobronamjerne konstruktivne kritike nego pametovanje, a sve je eskaliralo posljednji dan u tjednu, kad je za svoje ponašanje kuhar Božidar dobio tek 17 bodova!

A tko će biti novi živopisni kandidati u 14. sezoni kulinarskog showa "Večera za 5 na selu", ne propustite pratiti u novoj sezoni - uskoro na RTL-u!