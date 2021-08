Tko je najveći ljubitelji hrane u zodijaku? Radi li se o proždrljivcu ili apsolutnom gurmanu koji ne može živjeti bez hrane. Vaga, Ribe i Lav našli su svoje mjesto na ovom popisu najvećih izjelica, no jedan je horoskopski znak nedostižni pobjednik izazova. Ususret novoj sezoni "Večere za 5 na selu" istražili smo koji je horoskopski znak najveći gurman i što mislite, koliko je kandidata tog horoskopskog znaka bilo u showu?

BIK (20. travnja - 20. svibnja)

Muškarce i žene rođene u znaku Bika privlače materijalne stvari, one koje mogu osjetiti, dodirnuti, ali i - pojesti. I to je najveći razlog zašto Bik apsolutno voli hranu i uživa u njoj. No koliko god oni voljeli jesti, toliko su i izbirljivi jer će pojesti samo izuzetno ukusnu hranu. To bi značilo da koliko god se Bik veselio restoranu ili nekom događaju gdje bi mogao omastiti brk, htjet će unaprijed znati što se poslužuje.

Ako namirnice koje se poslužuju u restoranu ne zadovoljavaju Bikov visoki standard, ovaj horoskopski znak hranu će s gnušanjem odbiti. Bik cijeni ukusno pripremljenu visokokvalitetnu hranu. Ako pojede osrednje jelo, osjećat će da su i obrok i novac uzalud potrošeni. Bikovi obično ne vole isprobavati nove stvari, njihova im rutina stvara osjećaj sigurnosti, međutim, isprobavanje novih restorana s izvrsnim recenzijama izmamit će ih iz zone udobnosti.

Ne pretjerujemo kada kažemo da je od svih dvanaest znakova Bik najveći gurman.