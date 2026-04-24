Ugledni novinar New York Timesa proglasio švedsku 'Mafiju' jednom od najboljih serija 2025. godine

Ugledni novinar New York Timesa proglasio švedsku 'Mafiju' jednom od najboljih serija 2025. godine
Ugledni kritičar New York Timesa, Mike Hale, uvrstio je švedsku seriju 'Mafija' na svoju prestižnu listu deset najboljih internacionalnih televizijskih serija u 2025. godini.

24.4.2026.
10:12
Hot.hr
Ovo priznanje stavilo je u središte pozornosti napetu i mračnu dramu koja istražuje korijene organiziranog kriminala u Švedskoj, nudeći gledateljima djelić europske povijesti rijetko viđen na ekranima.

Uspon balkanskog podzemlja u Stockholmu

Radnja serije, inspirirana stvarnim događajima, smještena je u Švedsku devedesetih godina i prati dramatičnu transformaciju zemlje iz mirne nacije u poprište nasilnih sukoba bandi. Priča se proteže kroz devet godina, a u njenom su središtu dva antagonista: Radovan 'Jakov' Jaković (Peshang Rad), imigrant s prostora bivše Jugoslavije, i uporna policijska detektivka Gunn Thörngren (Katia Winter).

Jakov, tihi i proračunati autsajder, svoj put od siromaštva do statusa kriminalnog šefa gradi na krijumčarenju cigareta. S druge strane, detektivka Thörngren jedina prepoznaje da je šverc cigareta samo uvod u stvaranje punokrvne mafije čije će posljedice Švedska osjećati desetljećima. Dok se njezini nadređeni fokusiraju na oružane pljačke banaka, ona je opsjednuta razotkrivanjem mreže koja prijeti potkopati cijelo društvo. Sve se to događa u pozadini raspada Jugoslavije, a serija cinično prikazuje kako se dio profita od ilegalne trgovine koristi za financiranje zaraćenih strana.

Hvalospjevi kritike i moćne glumačke izvedbe

Kritičari New York Timesa ističu kako snaga serije leži u kompleksnim glavnim likovima koji izbjegavaju klasične romantične klišeje. Njihov napeti odnos, u kojem oboje vjeruju da koriste onog drugog za vlastite ciljeve, pokretačka je sila šest epizoda. Pohvaljene su i snažne glumačke izvedbe. Peshang Rad donosi, kako navode, 'ledenohladnu' interpretaciju lukavog kriminalca, dok Katia Winter uvjerljivo glumi ženu odlučnu slijediti svoju intuiciju, čak i ako to znači kršenje protokola ili ugrožavanje vlastitog života.

Slično kao što su serije 'Peaky Blinders' prikazale kriminalno podzemlje Britanije dvadesetih ili 'Narcos' uspon trgovine kokainom u Kolumbiji, 'Mafija' nudi jedinstven uvid u švedsku kriminalnu povijest. 

Njezina atmosfera nije glamurozna - ona je sirova, nasilna i prikazuje naličje Stockholma daleko od turističkih razglednica.

Novi dragulj švedskog noira

'Mafija' se savršeno uklapa u val mračnih švedskih krimi-serija koje su osvojile svijet, poput globalnog hita 'Snabba Cash'. Zanimljivo je da se u seriji pojavljuje i glumac Dragomir Mršić, poznat upravo po ulozi u franšizi 'Snabba Cash', čime se simbolično povezuju dvije priče o evoluciji kriminala u Stockholmu.

 

Uvrštavanje na listu New York Timesa konačno je dalo seriji 'Mafija' vidljivost kakvu zaslužuje. Riječ je o nezaobilaznom naslovu za ljubitelje žanra koji nudi napetu priču, izvanredne izvedbe i intrigantan pogled na jedno turbulentno razdoblje novije povijesti. Od danas je serija 'Mafija' dostupna za gledanje na platformi Voyo, a svaki dan izlazi nova epizoda.

