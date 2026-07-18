Test vjernosti na rajskom otoku koji će otkriti tko je stvoren za koga

Socijalni eksperiment u tropskom raju

U svojoj suštini, 'Otok iskušenja' svojevrsni je socijalni eksperiment u kojem četiri para, čije su veze na prekretnici, odlučuju ispitati snagu svog odnosa na ultimativnom testu. Smješteni na bajkovitom otoku Mauiju na Havajima, parovi se razdvajaju na mjesec dana. Muškarci odlaze u jednu luksuznu vilu, a žene u drugu. No, ondje nipošto nisu sami. Društvo im pravi šesnaest atraktivnih samaca, željnih avanture i flerta, čiji je cilj testirati predanost zauzetih sudionika i otkriti postoje li pukotine u njihovim vezama. Ondje žive životom ispunjenim zabavama, izlascima i izazovima koji trebaju poljuljati njihovu vezu.

Foto: voyo

Vatrene noći i svjetla koja otkrivaju prevaru

Dramaturgiju showa dodatno potpiruju redoviti sastanci oko logorske vatre, gdje voditelj Mark L. Walberg, jedini kontakt sudionika s vanjskim svijetom, parovima prikazuje pomno montirane videoisječke ponašanja njihovih partnera. Ti klipovi, često izvučeni iz konteksta, izazivaju lavinu sumnje, ljubomore i emocionalnih slomova, tjerajući sudionike da preispituju sve što su mislili da znaju o svojoj vezi. Peta sezona donosi i uznemirujuću novost - 'svjetlo iskušenja'. Riječ je o posebnoj rasvjeti instaliranoj u obje vile koja cijeli prostor oboji u crveno u trenutku kada netko od partnera poklekne iskušenju. Svi će odmah znati da se dogodila prevara, no identitet 'krivca' ostat će tajan, što pojačava napetost i paranoju.

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Na kraju ovog emocionalnog putovanja, parovi se ponovno susreću kako bi donijeli konačnu odluku: hoće li otići zajedno, sami ili s nekim od novih poznanika. 'Otok iskušenja' u američkoj i španjolskoj verziji možeš gledati na platformi Voyo.