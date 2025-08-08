Što se to dogodilo Rebecci: 'Sad ne mogu dati sve od sebe'

Kandidati na "Farmi" ulaze u posljednjih deset dana boravka na imanju. Iako je kraj blizu, mnogi od njih su bezvoljni, baš kao i vrijeme. Trude se pronaći energiju kako bi uspješno završili svoj seoski izazov. Nekima je teže no drugima, jer se osim s dnevnim obvezama i tjednim zadatkom, bore i s vlastitim bolima.

Tamni se oblak nadvio nad "Farmu" - hoće li kandidati posustati i odustati prije samog kraja?

"Životinje trebaju biti sve zbrinute kako treba. Nije mi to problem uopće. Ali, sada ne mogu dati sve od sebe i nemogu dati baš sto posto", zabrinuta je Rebecca oko svog stanja. Ipak, odlučila se izboriti s kozama.

"Ma što radiš ti, jesi li poludjela?", pokušava Rebecca nahraniti male koze, no nailazi na prepreke. Mario je pokušava savjetovati sa stane. Ali im ne ide. "Zakon preživljavanja", zaključuje Mario potonulo.

"Ruke je bole, glava je boli, tijelo. Nemoj mi pričati da ti se ne ide odavde", komentira Mario. Čini se da su teški dani mnogim kandidatima "Farme". "Bio je ovo težak tjedan. Osjećam se iscrpljeno, izmoždeno" kaže Manuela.

S druge strane, u šumi prizori kao iz filma Karate kid. Davor i Dario vježbaju, spuštaju neartikulirane zvukove i pronalaze svoje čakre. Scena je to koju nemojte propustiti na platformi Voyo. "Unutarnji mir, koncantracija", komentira Dario što njih dvojica rade.

