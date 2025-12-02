Spektakl s Canom Yamanom pratite utorkom i srijedom ekskluzivno na Voyo

Ekskluzivna regionalna premijera serije 'Sandokan: Princ pirata' već je dostupna na Voyo. U prvoj epizodi otkrijte novo lice megapopularnog truskog seks simbola - Cana Yamana. Ne želimo vam spoilati, ali znajte, da Sandokan odmah kreće u akciju. Serija puna obrata, epskih kadrova u vrhunskoj produkciji, borbe prsa o prsa, i romantične atmosfere jedne zabranjene ljubavi, ispunjava obećanje redatelja i produkcije. Jer, riječ je o najskupljoj europskoj seriji godine. Novu, drugu, epizodu serije 'Sandokan: Princ pirata' gledajte večeras u ponoć na Voyo.

Ed Westwick vs Can Yaman: tko će pobijediti?

Yaman je prošao kroz višemjesečne intenzivne fizičke pripreme kako bi utjelovio gusara u 'Sandokanu: Princu pirata'. Od borilačkih vještina do jahanja, a sve s ciljem da većinu opasnih scena snimi sam. Njegova predanost ulozi obećava karizmatičnu i moćnu izvedbu, a gledatelji u regiji imaju jedinstvenu priliku među prvima u svijetu pratiti nove epizode povijesnog spektakla.

Svaki veliki junak treba i velikog negativca, a Sandokanov arhetipski neprijatelj ovoga puta je britanski glumac Ed Westwick, najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji "Tračerica". On glumi nemilosrdnog Lorda Jamesa Brookea, lovca na gusare, a sukob između Sandokanove strastvene borbe za slobodu i Brookeove hladne, imperijalističke ambicije bit će središnji motor radnje. Najbolja vijest za sve obožavatelje jest da na početak ove uzbudljive sage neće morati dugo čekati. Nove nastavke ovog povijesnog spektakla korisnici platforme Voyo moći će pratiti svakog utorka i srijede, samo 24 sata nakon epizodne svjetske premijere u Italiji. Ne propustite priliku svjedočiti povratku jedne od najvećih priča o avanturi, ljubavi i borbi za pravdu. Pridružite se Canu Yamanu i ostatku zvjezdane glumačke postave i dopustite da vas ponese val nove televizijske senzacije koja je već ekskluzivno na Voyo.

