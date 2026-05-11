Skandinavski hit od kojeg ćete se naježiti stigao je na Voyo: 'Furia' je triler o zavjeri koja prijeti samom srcu Europe

Idila koja skriva smrtonosnu zavjeru

Radnja započinje kada se policajac Asgeir (Pål Sverre Hagen), bježeći od svoje prošlosti u specijalnim jedinicama i skrivajući se od ruske mafije, s kćeri preseli u naizgled miran gradić u zapadnoj Norveškoj. Nada se tihom životu i sigurnosti, no idila se brzo raspada. Lokalni sukobi i jedno brutalno ubojstvo dovode ga do zagonetne Ragne (Ine Marie Wilmann), žene s vlastitom mračnom tajnom. Ragna je, naime, tajna agentica koja se infiltrirala u lokalnu ekstremističku ćeliju. Kako bi održala krinku, na internetu vodi blog pod pseudonimom 'Furia', šireći radikalne stavove kako bi zadobila povjerenje terorista koji planiraju napade diljem kontinenta. Kada se njihovi svjetovi sudare, oboje bivaju uvučeni u mrežu intriga koja je daleko veća od lokalnog zločina.

Utrka s vremenom diljem Europe

Ono što počinje kao istraga u malom mjestu prerasta u očajničku borbu protiv paneuropske terorističke zavjere. Asgeir i Ragna kreću na opasno putovanje koje ih u prvoj sezoni vodi od Norveške do Berlina uoči ključnih njemačkih izbora. U drugoj sezoni radnja se širi na Budimpeštu i Varšavu, istražujući kako ekstremisti koriste mržnju prema pokretu za prava LGBTQ+ osoba za polarizaciju i radikalizaciju društva. Autori serije, inspirirani stvarnim događajima poput terorističkog napada u Norveškoj 2011. godine, stvaraju uvjerljivu i zastrašujuće relevantnu priču o prijetnjama s kojima se suočava moderna demokracija. Teroristi koje 'Furia' prikazuje nisu stereotipni negativci; oni su inteligentni, vješto koriste tehnologiju i šire lažne vijesti kako bi regrutirali nove sljedbenike.

Višeslojna drama koja prikiva za ekran

Seriju je kreirao Gjermund Stenberg Eriksen, dobitnik međunarodne nagrade Emmy, a glumačke izvedbe Ine Marie Wilmann i Påla Sverrea Hagena pohvaljene su zbog uvjerljivog prikaza unutarnjih borbi i moralnih dilema. Ragna je opisana kao hladna i proračunata junakinja, nalik Carrie Mathison iz serije 'Domovina', dok je Asgeir uvučen u opasnost protiv svoje volje, vođen željom da zaštiti kćer. 'Furia' nije samo akcijski triler, već i drama o ljudima uhvaćenima u vrtlogu sila koje ne mogu kontrolirati, postavljajući pitanja o odanosti, žrtvi i granicama koje smo spremni prijeći.

Ako tražite seriju koja će vas držati na rubu sjedala i natjerati na razmišljanje o svijetu u kojem živimo, 'Furia' je pravi izbor. Ova mračna, inteligentna i provokativna priča čeka vas na Voyo.