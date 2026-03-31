Sjećate li se emisija koje su ispisale povijest domaće zabave?

Sredina 2000-ih godina bila je posebno plodno tlo za ove formate, a komercijalne televizije, predvođene RTL-om, lansirale su projekte koji su stekli kultni status. Od necenzuriranog prikaza života glazbene legende do bizarnih putovanja svijetom, ove su emisije Hrvate prikovale uz ekrane i dokazale da televizija može biti nepredvidiva, originalna i urnebesno zabavna.

Obitelj Dvornik bez cenzure

Prije ere influencera i društvenih mreža, jedna je obitelj otvorila vrata svog doma i dopustila kamerama da zabiljeježe njihov kaotičan, ali autentičan život. 'Dvornikovi', emitirani od 2006. godine, bili su prvi hrvatski celebrity reality show, rađen po uzoru na globalni hit 'The Osbournes'. U centru zbivanja bili su neponovljivi Dino Dvornik, njegova supruga Danijela i kći Ella.

Emisija je gledateljima ponudila sirov i necenzuriran uvid u svakodnevicu 'kralja funka', ispunjenu obiteljskim prepirkama, humorom i situacijama koje su rušile tabue o privatnosti poznatih. Iako su epizode imale scenarij, Dinova nepredvidljivost često je dovodila do antologijskih trenutaka. Tko može zaboraviti njegov prvi i posljednji pokušaj skijanja na Sljemenu, koji je završio intervencijom policije zbog 'skijanja u pijanom stanju', ili paniku koja je nastala kada je nestao neposredno prije koncerta na glavnom zagrebačkom trgu, da bi se na kraju pojavio s objašnjenjem da je - zaspao. 'Dvornikovi' su bili brutalno stvarni i upravo zato su ih gledatelji obožavali.

Knjazov originalni televizijski potpis

Jedno ime sinonim je za originalne i pomaknute televizijske formate u Hrvatskoj – Robert Knjaz. Njegov jedinstveni stil, koji spaja humor, brzu montažu i apsurdne zadatke, obilježio je čitavo desetljeće.

Mjenjačnica i sudar svjetova

Sve je počelo s 'Mjenjačnicom', emisijom u kojoj su poznate osobe na jedan dan mijenjale život s 'običnim' ljudima. Koncept je bio jednostavan, ali genijalan: razbiti predrasude kroz humor i direktan sudar različitih svjetova. Tako je Hrvatska vidjela Gorana Ivaniševića kao smetlara, Zdravka Mamića kao baletana, a nezaboravna je ostala i epizoda u kojoj su uloge zamijenili Ljubo Ćesić Rojs i Neven Ciganović.

Put oko svijeta na Knjazov način

Nakon 'Mjenjačnice', Knjaz je ljestvicu podigao još više projektom 'Koledžicom po svijetu'. Ideja je bila odvesti poznate Hrvate na egzotične i neočekivane lokacije i zadati im bizarne zadatke. Serijal je bio spoj putopisa, showa i čiste komedije. Gledatelji su tako mogli pratiti Maju Šuput u potrazi za ženikom u plemenu Masai u Keniji, Jacquesa Houdeka kako pjeva Eskimima na Grenlandu ili Davora Gopca na Himalaji. Knjaz je u svom stilu zaključio da emisija, za razliku od 'Mjenjačnice', neće imati senzacionalnih elemenata, ali će 'i dalje biti jeftinih priča, pucnjave i dima'. Originalnost formata prepoznata je i nagradom 'Večernjakov ekran'.

Satira kao ogledalo društva

Uz reality formate, procvat je doživjela i satira. 'Pervanov dnevnik' Željka Pervana, koji se s radija preselio na televiziju, postao je nezaobilazna tjedna doza smijeha. Kroz likove inženjera Želimira Kučine i Živojina Mirića, Pervan je na apsurdan i improvizacijski način komentirao aktualne političke i društvene događaje, nudeći građanima 'pravodobnu, a ako je potrebno, čak i istinitu informaciju'.

Ove emisije, svaka na svoj način, ostavile su neizbrisiv trag. One su bile više od puke razbibrige; bile su hrabar iskorak u nepoznato, prozor u nove televizijske žanrove i kreatore nezaboravnih trenutaka koji su postali dio popularne kulture.