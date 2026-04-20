Rižoto carbonara komičara Leona zbunio žiri i izmamio pitanje 'Što je ovo?'

Leon je na audiciji u showu 'Igra chefova' odlučio zaigrati na kartu hrabrosti i originalnosti te predstavio neobičnu verziju jela – rižoto carbonara. Iako je ideja bila zanimljiva i odvažna, žiri nije bio u potpunosti uvjeren. Presudili su tekstura i okus, koji nisu uspjeli zadovoljiti očekivane standarde.

Unatoč tome, Leon je dobio priznanje za kreativnost i spremnost na eksperiment, čime se izdvojio kao jedan od pamtljivijih kandidata večeri. Njegov nastup dodatno je obogatio atmosferu dozom humora i opuštenosti, a spontani komentari žirija – uključujući i zbunjeno pitanje 'Što je ovo?' – najbolje su dočarali ukupni dojam.

Sličan dojam ostavio je i njegov prijatelj s pripremom curryja. Iako tehnički korektno izvedeno, jelo nije donijelo dovoljno osobnog izraza ni rizika koji se u ovakvom natjecanju traži. U konkurenciji koja sve više nagrađuje autentičnost i hrabre iskorake, upravo su takvi detalji ključni za isticanje.

Nove epizode 'Igra chefova' dostupne su na Voyo, gdje ih možete gledati prije svih, dok se na RTL-u emitiraju od ponedjeljka do srijede u 21:15.