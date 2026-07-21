Put Erlinga Haalanda do vrha: Otkrivamo ključnu ulogu koju je odigrao njegov otac
Erling Haaland danas je sinonim za golgetersku moć. Njegov put od norveških terena do statusa globalne zvijezde obilježen je rušenjem rekorda, no iza nevjerojatnih brojki krije se priča o pažljivom planiranju, obiteljskom nasljeđu i disciplini koja je gotovo nestvarna
Od Brynea do europske senzacije
Sve je počelo u Bryneu, klubu gdje je karijeru započeo i njegov otac. S petnaest godina debitirao je za seniore, a talent ga je odveo u Molde pod pasku Olea Gunnara Solskjæra. Ključni je bio prijelaz u Red Bull Salzburg 2019. U debiju u Ligi prvaka postigao je hat-trick protiv Genka i postao globalna senzacija. Njegov otac Alf-Inge, i sam bivši profesionalac, mudro je birao klubove, inzistirajući na okruženjima gdje će Erling igrati i razvijati se, umjesto da grije klupu u nekoj akademiji.
Glad za golovima u Dortmundu
Taj plan doveo ga je u Borussiju Dortmund u siječnju 2020. Unatoč interesu velikana, odabrao je Bundesligu kao idealnu pozornicu. Odluka se odmah isplatila: u debiju je s klupe za 23 minute postigao hat-trick. Postao je prvi igrač u povijesti Bundeslige sa sedam golova u prve tri utakmice. Boravak u Dortmundu nije bio bljesak. Osvojio je DFB-Pokal, bio najbolji strijelac Lige prvaka i u 67 ligaških nastupa zabio 62 gola, dokazavši da je spreman za sve.
Osvajanje Engleske i obiteljska ostavština
Prelaskom u Manchester City 2022., Haaland je zatvorio krug, stigavši u klub za koji je igrao i njegov otac. Debitantska sezona bila je povijesna. S 36 golova srušio je rekord Premier lige i vodio City do trostruke krune. S ukupno 52 gola u svim natjecanjima, postavio je i rekord za igrača iz Premier lige. Postao je i najbrži igrač do 50 golova u Premier ligi, za što su mu trebale samo 48 utakmice.
Disciplina kao tajni sastojak
No, što pokreće ovu gol-mašinu? Odgovor leži u nevjerojatnoj disciplini. Njegova prehrana od otprilike šest tisuća kalorija dnevno, koja uključuje goveđe srce i jetru, postala je legendarna. Otac Alf-Inge, čija je karijera naglo prekinuta ozljedom, usadio mu je važnost brige o tijelu. Ta filozofija vidljiva je u svakom detalju: od krioterapije do naočala koje blokiraju plavu svjetlost prije spavanja. Ta posvećenost, kombinirana s očevim iskustvom, stvorila je sportaša koji ne ostavlja ništa slučaju.
Dok Haaland slavi rođendan, nogometni svijet slavi fenomen. On nije samo produkt talenta, već je dokaz da su rad, planiranje i obiteljska podrška ključni za pisanje povijesti. Dokumentarnu emiisju 'Haaland: Velika odluka' o tome kako je Haaland izabrao city kao svoj klub pogledaj na platformi Voyo.