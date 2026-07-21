Put Erlinga Haalanda do vrha: Otkrivamo ključnu ulogu koju je odigrao njegov otac

Od Brynea do europske senzacije

Sve je počelo u Bryneu, klubu gdje je karijeru započeo i njegov otac. S petnaest godina debitirao je za seniore, a talent ga je odveo u Molde pod pasku Olea Gunnara Solskjæra. Ključni je bio prijelaz u Red Bull Salzburg 2019. U debiju u Ligi prvaka postigao je hat-trick protiv Genka i postao globalna senzacija. Njegov otac Alf-Inge, i sam bivši profesionalac, mudro je birao klubove, inzistirajući na okruženjima gdje će Erling igrati i razvijati se, umjesto da grije klupu u nekoj akademiji.

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Glad za golovima u Dortmundu

Taj plan doveo ga je u Borussiju Dortmund u siječnju 2020. Unatoč interesu velikana, odabrao je Bundesligu kao idealnu pozornicu. Odluka se odmah isplatila: u debiju je s klupe za 23 minute postigao hat-trick. Postao je prvi igrač u povijesti Bundeslige sa sedam golova u prve tri utakmice. Boravak u Dortmundu nije bio bljesak. Osvojio je DFB-Pokal, bio najbolji strijelac Lige prvaka i u 67 ligaških nastupa zabio 62 gola, dokazavši da je spreman za sve.

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Osvajanje Engleske i obiteljska ostavština

Prelaskom u Manchester City 2022., Haaland je zatvorio krug, stigavši u klub za koji je igrao i njegov otac. Debitantska sezona bila je povijesna. S 36 golova srušio je rekord Premier lige i vodio City do trostruke krune. S ukupno 52 gola u svim natjecanjima, postavio je i rekord za igrača iz Premier lige. Postao je i najbrži igrač do 50 golova u Premier ligi, za što su mu trebale samo 48 utakmice.

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Disciplina kao tajni sastojak

No, što pokreće ovu gol-mašinu? Odgovor leži u nevjerojatnoj disciplini. Njegova prehrana od otprilike šest tisuća kalorija dnevno, koja uključuje goveđe srce i jetru, postala je legendarna. Otac Alf-Inge, čija je karijera naglo prekinuta ozljedom, usadio mu je važnost brige o tijelu. Ta filozofija vidljiva je u svakom detalju: od krioterapije do naočala koje blokiraju plavu svjetlost prije spavanja. Ta posvećenost, kombinirana s očevim iskustvom, stvorila je sportaša koji ne ostavlja ništa slučaju.

Dok Haaland slavi rođendan, nogometni svijet slavi fenomen. On nije samo produkt talenta, već je dokaz da su rad, planiranje i obiteljska podrška ključni za pisanje povijesti. Dokumentarnu emiisju 'Haaland: Velika odluka' o tome kako je Haaland izabrao city kao svoj klub pogledaj na platformi Voyo.