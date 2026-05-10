Poklonite majci vrijeme i smijeh: Vodič za filmsku večer na Voyo koja slavi majke

Bezuvjetna ljubav pred izazovima

U srcu mnogih priča je majčinska snaga. U napetoj drami 'Benov povratak', koja je dobila pohvale kritike, majka (Julia Roberts) bori se za sina ovisnika. 'Zauvijek Alice' potresno prati profesoricu i njezinu obitelj nakon dijagnoze Alzheimerove bolesti. U filmu 'Proksima' astronautkinja (Eva Green) suočava se s odvajanjem od kćeri, dok u seriji 'Majka' učiteljica otima zlostavljanu učenicu kako bi joj pružila dom. Dirljivi dokumentarac 'Djevojčica' slavi majčinu borbu za prihvaćanje transrodnog djeteta.

Moderne obitelji i neobične priče

Suvremeni filmovi istražuju nove oblike obitelji. U 'Paralelnim majkama' Pedra Almodóvara isprepliću se životi dviju samohranih majki. 'Projekt Florida' sirov je prikaz majčinstva u siromaštvu, dok 'Instant obitelj' na topao i komičan način govori o izazovima posvojenja. 'Zarobljena nada' donosi priču o samohranoj majci koja pronalazi ljubav s odbjeglim osuđenikom.

Kad majčinstvo postane komedija (ili rat)

Za dozu smijeha tu su filmovi poput komedije 'Luda noć za mame', o kaotičnom izlasku prijateljica. U hitu '10 dana bez mame' otac shvaća težinu roditeljstva kad ostane sam s djecom, a u filmu 'Mama ili tata' bivši supružnici se bore da izbjegnu skrbništvo. Nešto mračniju komediju nude 'Srcolomke', gdje su majka i kći uigrane prevarantice.

Bilo da tražite smijeh, suze ili temu za razgovor, ovi filmovi nude bogatstvo priča. Odabir pravog filma može biti savršen način da provedete vrijeme zajedno i proslavite majke u svim njihovim ulogama. Naslovi su dostupni za gledanje na platformi Voyo. Mame sretan vam majčin dan!