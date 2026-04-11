OnlyFans: Stroj za novac koji je stvorio novu klasu superbogataša

S više od 377 milijuna registriranih korisnika i 4,6 milijuna kreatora, pretvorila se u globalni ekosustav u kojem se okreću milijarde. Iako se često percipira kao platforma koja nudi financijsku neovisnost, stvarnost je da je stvorila sustav ekstremne ekonomske nejednakosti, lansirajući malobrojnu elitu u sferu nezamislivog bogatstva.

Foto: Voyo

Pandemija kao odskočna daska

Platforma je doživjela nevjerojatan rast tijekom pandemije bolesti COVID-19. Dok je svijet bio u karanteni, OnlyFans je postao utočište i za kreatore koji su tražili alternativne izvore prihoda i za korisnike željne sadržaja. Financijski pokazatelji su zapanjujući: ukupna potrošnja obožavatelja na platformi skočila je s 270 milijuna dolara u 2019. na čak 7,22 milijarde dolara u 2024. godini, što predstavlja porast od preko dvije i pol tisuće posto. Taj je rast pretvorio OnlyFans iz nišne stranice u jednog od najdominantnijih igrača u ekonomiji kreatora.

Foto: Voyo

Jaz između elite i prosjeka

Iako platforma isplaćuje goleme svote novca, bogatstvo je koncentrirano na samom vrhu. Distribucija zarade je brutalno nejednaka, sličnija holivudskom sustavu zvijezda nego demokratskom tržištu.

Na vrhu piramide nalaze se imena koja su postala sinonim za uspjeh na OnlyFansu. Blac Chyna, reality zvijezda, navodno je na vrhuncu popularnosti zarađivala procijenjenih 20 milijuna dolara mjesečno. Glumica Bella Thorne srušila je rekorde zaradivši milijun dolara u prva 24 sata na platformi, dok je reperica Bhad Bhabie (Danielle Bregoli) tvrdila da je u prvoj godini zaradila nevjerojatnih 59 milijuna dolara. Te brojke, iako ekstremne, pokazuju potencijal platforme za generiranje bogatstva koje nadmašuje tradicionalnu industriju zabave. Procjenjuje se da šačica najuspješnijih kreatora kontrolira lavovski dio prihoda.

S druge strane, za goleme većinu kreatora, OnlyFans je u najboljem slučaju skroman dodatni prihod. Prosječni kreator zaradi oko 131 dolar mjesečno nakon što platforma uzme svoju proviziju od 20 posto. Podaci pokazuju da gornjih jedan posto kreatora zarađuje oko 33 posto ukupnog novca na platformi, dok 80 posto kreatora dijeli samo pet posto ukupne zarade. Mnogi se bore privući čak i nekoliko pretplatnika, što stvara oštar kontrast u odnosu na multimilijunske priče koje dominiraju medijskim napisima.

Foto: Voyo

Tajna uspjeha je više od pretplate

Model zarade na OnlyFansu daleko je složeniji od mjesečne pretplate. Najuspješniji kreatori svoje prihode grade kroz višeslojni sustav monetizacije. Više od 60 posto potrošnje korisnika sada dolazi od transakcija izvan pretplate, poput napojnica, personaliziranih poruka koje se plaćaju po gledanju (PPV) i sadržaja izrađenog po narudžbi. Upravo ta izravna interakcija i osjećaj ekskluzivnosti omogućuju vrhunskim kreatorima da naplaćuju premium cijene i ostvaruju prihode koji daleko premašuju one od same pretplate.

Foto: Voyo

OnlyFans je bez sumnje promijenio pravila igre, nudeći kreatorima alat za izravnu monetizaciju svog sadržaja i publike. No, dok je san o bogatstvu privukao milijune, ostvario se samo za rijetke. Platforma ostaje savršen primjer moderne digitalne ekonomije: naizgled otvorena svima, ali u stvarnosti, sustav u kojem pobjednik uzima gotovo sve.