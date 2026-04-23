Omiljeni dječji klasici iz knjiga na Voyo platformi

Filmske adaptacije dječjih klasika izvrstan su put da se mlađe generacije upoznaju s bezvremenskim pričama, a platforma Voyo nudi šaren izbor takvih naslova za cijelu obitelj.

Hrvatska književnost za djecu iznjedrila je brojne junake čije su avanture oživjele na velikom platnu. Među najpopularnijima je serijal o snalažljivom dječaku Ratku Miliću Koku, nastao prema romanima Ivana Kušana. Filmovi poput 'Zagonetnog dječaka' i 'Ljubavi ili smrti' pratili su odrastanje Koka i njegove družine, no film 'Uzbuna na Zelenom vrhu 'vratio je gledatelje na sam početak. Ova ekranizacija prvog Kušanovog romana o Koku funkcionira kao prednastavak serijala, a redateljica Čejen Černić stvorila je, prema mišljenju kritike, vizualno raskošan i napet dječji triler koji se smatra jednim od najboljih domaćih filmova za djecu. Priča prati Koka i prijatelje tijekom ljetnih praznika na selu, čiju idilu naruši niz misterioznih krađa koje dječaci odluče sami riješiti.

Uz bok Koku stoji i još jedna moderna junakinja, Paulina P. Film 'Dnevnik Pauline P.', snimljen prema hit romanu Sanje Polak, na duhovit i šarmantan način prikazuje školske i obiteljske dogodovštine s kojima se djeca lako mogu poistovjetiti.

Osim domaćih hitova, filmske adaptacije oživjele su i neke od najpoznatijih svjetskih priča. Ove animirane verzije klasičnih djela omogućuju najmlađima da urone u svjetove mašte koje su stvorili književni majstori. Tako se na malim ekranima može pronaći animirani film 'Mali princ', poetska i filozofska priča Antoinea de Saint-Exupéryja koja generacijama osvaja srca djece i odraslih. U ponudi je i bezvremenska bajka braće Grimm, 'Snjeguljica' u modernoj verziji, koja donosi priču o dobroti, zlobi i pravoj ljubavi. Za one željne malo humora i duhovitosti, tu je i 'Cantervillski duh', ekranizacija poznate priče Oscara Wildea o duhu koji neuspješno pokušava prestrašiti novu američku obitelj u svom dvorcu.

Gledanje ovih filmova nije samo zabava, već i prilika za razgovor unutar obitelji te poticaj djeci da nakon odjavne špice potraže i pročitaju knjige prema kojima su njihovi novi omiljeni filmovi snimljeni. Na Svjetski dan knjige, ali i bilo koji drugi dan, zajedničko gledanje ovih djela savršen je način za slavljenje priča koje nas povezuju i obogaćuju.