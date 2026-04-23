FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOYO KIDS

Omiljeni dječji klasici iz knjiga na Voyo platformi

Omiljeni dječji klasici iz knjiga na Voyo platformi
×
Foto: AI

U današnjem digitalnom dobu, ljubav prema knjizi može se potaknuti i na drugačije načine, a jedan od najboljih je spajanje književnosti i filma.

23.4.2026.
13:53
Hot.hr
AI
VOYO logo
Filmske adaptacije dječjih klasika izvrstan su put da se mlađe generacije upoznaju s bezvremenskim pričama, a platforma Voyo nudi šaren izbor takvih naslova za cijelu obitelj.

 

Hrvatska književnost za djecu iznjedrila je brojne junake čije su avanture oživjele na velikom platnu. Među najpopularnijima je serijal o snalažljivom dječaku Ratku Miliću Koku, nastao prema romanima Ivana Kušana. Filmovi poput 'Zagonetnog dječaka' i 'Ljubavi ili smrti' pratili su odrastanje Koka i njegove družine, no film 'Uzbuna na Zelenom vrhu 'vratio je gledatelje na sam početak. Ova ekranizacija prvog Kušanovog romana o Koku funkcionira kao prednastavak serijala, a redateljica Čejen Černić stvorila je, prema mišljenju kritike, vizualno raskošan i napet dječji triler koji se smatra jednim od najboljih domaćih filmova za djecu. Priča prati Koka i prijatelje tijekom ljetnih praznika na selu, čiju idilu naruši niz misterioznih krađa koje dječaci odluče sami riješiti.

Foto: TMDB

Uz bok Koku stoji i još jedna moderna junakinja, Paulina P. Film 'Dnevnik Pauline P.', snimljen prema hit romanu Sanje Polak, na duhovit i šarmantan način prikazuje školske i obiteljske dogodovštine s kojima se djeca lako mogu poistovjetiti.

Osim domaćih hitova, filmske adaptacije oživjele su i neke od najpoznatijih svjetskih priča. Ove animirane verzije klasičnih djela omogućuju najmlađima da urone u svjetove mašte koje su stvorili književni majstori. Tako se na malim ekranima može pronaći animirani film  'Mali princ', poetska i filozofska priča Antoinea de Saint-Exupéryja koja generacijama osvaja srca djece i odraslih. U ponudi je i bezvremenska bajka braće Grimm, 'Snjeguljica' u modernoj verziji, koja donosi priču o dobroti, zlobi i pravoj ljubavi. Za one željne malo humora i duhovitosti, tu je i 'Cantervillski duh', ekranizacija poznate priče Oscara Wildea o duhu koji neuspješno pokušava prestrašiti novu američku obitelj u svom dvorcu.

Foto: TMDB

Gledanje ovih filmova nije samo zabava, već i prilika za razgovor unutar obitelji te poticaj djeci da nakon odjavne špice potraže i pročitaju knjige prema kojima su njihovi novi omiljeni filmovi snimljeni. Na Svjetski dan knjige, ali i bilo koji drugi dan, zajedničko gledanje ovih djela savršen je način za slavljenje priča koje nas povezuju i obogaćuju.

KnjigeVoyoDjecaCrtićFilm
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
