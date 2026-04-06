Od slomljenog srca do nove sreće: Sorayina priča nakon showa

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' gostovala je u 'Savršenom podcastu' kod voditeljice Anite Martinović te se otvorila o temama koje nas sve zanimaju. Odrasla u Njemačkoj, Soraya priznaje da joj je njemački zapravo prvi jezik, što objašnjava zašto često kombinira više jezika u govoru. Kako sama kaže: "Ja to za sebe uvijek kažem, I am an international baby."

Dodaje da u stresnim situacijama spontano prelazi na engleski ili njemački, što je s vremenom postalo dio njezine osobnosti. Iako nije rođena u Hrvatskoj, kaže da je oduvijek osjećala snažnu povezanost s njom, zbog čega se s 19 godina odlučila samostalno preseliti u Zagreb.Soraya otvoreno govori i o svojim estetskim korekcijama. Priznala je da je s botoksom krenula vrlo rano, ali danas na to gleda drugačije: "Ne preporučujem da se tako rano krene jer onda uvijek moraš ići dalje da ti bore ne dođu. Po meni je bolje pričekati barem do 25. godine." Unatoč tome, ističe da ne žali zbog svojih odluka. Posebno joj je važna podrška obitelji: "Uvijek kad me vide, govore 'to je moja kćerka'. Taj njihov ponos i podrška znače mi najviše na svijetu."

Dolazak u Hrvatsku donio joj je i veliku životnu promjenu. Priznaje da prije nije bila navikla na kućanske obaveze:

"Govorila sam sebi da to nikad u životu neću morati raditi i da će mi cilj biti imati spremačicu." No stvarnost ju je brzo prizemljila:

"Došao je pravi život. Izašla sam iz tog svog ružičastog balona i evo, počela sam i peglati i kuhati. Postala sam prava domaćica, moja mama je jako ponosna."

Jedna od najtežih situacija u emisiji bila je optužba da ima dečka izvan showa. Soraya to odlučno demantira:

"Nisam imala dečka... Imala sam dečka, a da nisam ni znala da ga imam." Taj trenutak bio je prekretnica u njezinom odnosu s Karlom: "U jednom trenutku sam shvatila za koga se ja tu uopće borim." Dodaje da joj je to otvorilo oči: "Drago mi je da se to dogodilo jer sam shvatila kakav je kao osoba... Iskreno, za mene to nije bio muškarac, i to je to."

Dok su se druge kandidatkinje često sukobljavale, Soraya je izabrala drugačiji pristup. Umjesto konflikata, povezivala se s djevojkama kroz svakodnevne stvari: "Ja sam stvarno jedina bila u cijeloj kući koja je kuhala za 20 cura." Otkrila je da je često pripremala obroke za sve, od tjestenine do palačinki.

Nakon teškog ljubavnog iskustva iz prošlosti, danas ponovno vjeruje u ljubav. Na pitanje o statusu kratko je rekla:

"Emotivno sam zauzeta." I dodala: "Moram priznati da jesam, jako. Upoznala sam divnu osobu i drago mi je zbog toga." Osim privatne sreće, fokusirana je i na karijeru. Njezin veliki cilj je jasan: "Moj najveći plan je otvoriti vlastiti kozmetički salon u centru Zagreba." S obzirom na njezinu odlučnost, čini se da Soraya već gradi život kakav želi – na vlastitim pravilima.

