Najšokantniji filmovi o mentalnom zdravlju koje morate pogledati

Kada je riječ o mentalnom zdravlju, njegova uloga postaje dvosjekli mač. S jedne strane, filmovi mogu širiti dezinformacije i jačati štetne stereotipe, prikazujući osobe s mentalnim poremećajima kao nasilne ili nepredvidive. S druge strane, sedma umjetnost posjeduje iznimnu snagu da izgradi empatiju, ponudi utjehu i podigne svjesnost o nevidljivim bitkama koje milijuni vode svakoga dana. Kroz prizmu nekoliko značajnih filmova, vidljivo je kako se kompleksne teme mentalnog zdravlja prenose na veliko platno.

Kada se gubi vlastiti identitet

Jedan od najpotresnijih, ali i najvažnijih prikaza neurodegenerativne bolesti svakako je film 'Zauvijek Alice' Uloga Alice Howland, briljantne profesorice lingvistike kojoj je dijagnosticiran rani Alzheimer, Julianne Moore donijela je Oscara, ali i mnogo više od toga. Film je s nevjerojatnom preciznošću prikazao postupan gubitak sjećanja, kognitivnih funkcija i na koncu, vlastitog identiteta. Pripremajući se za ulogu, Moore je razgovarala s liječnicima i ženama koje su dobile istu dijagnozu. 'Ideja da je Alzheimer samo bolest pamćenja i dalje postoji. No, ljudi se često jednostavno osjećaju izgubljeno. To je kao da se svaki dan morate probijati kroz gustu maglu', izjavila je glumica. Keith Oliver, kojem je demencija dijagnosticirana u 54. godini, potvrdio je autentičnost filma, rekavši kako je u njemu prepoznao svaku fazu kroz koju je i sam prošao.

Desetljećima ranije, 'Kišni čovjek' iz 1988. godine upoznao je svjetsku javnost s autizmom. Izvanredna gluma Dustina Hoffmana u ulozi Raymonda Babbitta, autističnog savanta s nevjerojatnim matematičkim sposobnostima, ostavila je neizbrisiv trag u popularnoj kulturi. Film je drastično povećao vidljivost autizma, no istovremeno je stvorio i dugovječan stereotip. Prikazao je autizam kroz prizmu iznimnih, gotovo nadljudskih vještina, zanemarujući širok spektar stanja unutar autizma i činjenicu da mnoge osobe na spektru mogu voditi samostalne i uspješne živote bez potrebe za institucionalnom skrbi.

Mračne strane psihe na filmu

Psihološki trileri i horori često koriste mentalne poremećaje kao pokretače radnje, što ponekad može dovesti do stigmatizacije. Film 'Glasovi' s Ryanom Reynoldsom u glavnoj ulozi koristi crni humor kako bi prikazao unutarnji svijet Jerryja, radnika u tvornici koji boluje od shizofrenije. Njegovi ljubimci, pas i mačka, predstavljaju suprotstavljene glasove u njegovoj glavi - jedan ga potiče na dobro, a drugi na nasilje. Iako film pokušava prikazati Jerryjevu usamljenost i otuđenost, kritiziran je zbog povezivanja psihoze s brutalnim nasiljem, što je česta, ali netočna predodžba u kinematografiji.

Slične mehanizme koriste i filmovi poput 'Misery', gdje lik Annie Wilkes pokazuje ekstremnu opsesivnost i nasilje, te prequel 'Siroče: Prvo ubojstvo' , koji kombinira rijedak hormonski poremećaj s teškim psihopatološkim ponašanjem. Takvi prikazi, iako fikcijski, mogu u javnosti stvoriti iskrivljenu sliku i strah.

Kritika društva kroz horor tijela

Novi film Coralie Fargeat, 'Supstanca' , na brutalan i vizualno šokantan način progovara o modernim opsesijama. Kroz žanr tjelesnog horora, film prati ostarjelu zvijezdu (Demi Moore) koja koristi lijek s crnog tržišta kako bi stvorila svoju mlađu, 'savršenu' verziju. Ovaj film je mučna i opijajuća analiza ženske tjelesne dismorfije, straha od starenja i nerealnih standarda ljepote koje nameće društvo. Mržnja koju glavna junakinja osjeća prema vlastitom tijelu polako je uništava na najgroteskniji mogući način, služeći kao snažna metafora za samodestruktivne posljedice težnje za nedostižnim idealima.

Kroz različite žanrove i pristupe, filmovi nastavljaju istraživati ljudsku psihu. Od empatičnih drama koje potiču na razumijevanje do uznemirujućih trilera koji iskorištavaju strahove, kinematografija ostaje ključna arena za oblikovanje našeg odnosa prema mentalnom zdravlju. Odgovornost leži i na filmašima da pričaju priče s pažnjom i na publici da ih gleda kritičkim okom, prepoznajući razliku između dramske fikcije i složene stvarnosti mentalnih poremećaja.