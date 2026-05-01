Misterij u vrtu: Tri detalja koja čine 'Sherlock Gnomes' idealnim obiteljskim filmom

Misterij u vrtu: Tri detalja koja čine 'Sherlock Gnomes' idealnim obiteljskim filmom
Foto: TMDB

Sedam godina nakon što su nas osvojili svojom simpatičnom verzijom Shakespeareove tragedije u filmu 'Gnomeo i Julija', vrtni patuljci vratili su se u animiranoj avanturi 'Sherlock Gnomes' iz 2018. godine.

Priča prati poznati par, Gnomea i Juliju, koji se udružuju s najvećim detektivom za ukrasne figure kako bi riješili misterij nestanka svih patuljaka iz londonskih vrtova. Iako film nije postigao ogroman uspjeh na blagajnama, krije nekoliko aduta koji ga čine odličnim izborom za opušteno poslijepodne.

Zvjezdana ekipa iza keramičkih likova

Jedan od najjačih elemenata filma svakako je impresivna glumačka postava koja je posudila glasove glavnim likovima. U ulozi ekscentričnog i pomalo arogantnog detektiva Sherlocka Gnomesa našao se Johnny Depp, dok su se James McAvoy i Emily Blunt vratili svojim ulogama šarmantnog Gnomea i odlučne Julije. No, zvjezdani popis tu ne staje. Chiwetel Ejiofor dao je glas strpljivom i često zanemarenom dr. Watsonu, dok je glazbena ikona Mary J. Blige utjelovila Irene, Sherlockovu bivšu zaručnicu. U filmu se pojavljuju i legende poput Michaela Cainea i Maggie Smith, koji repriziraju svoje uloge roditelja glavnih junaka, Lorda Redbricka i Lady Bluebury.

Jedinstveni vizualni stil za detektivov um

Kako bi vjerno dočarali genijalnost Sherlockova uma, autori filma posegnuli su za kreativnim vizualnim rješenjem. Svaki put kada se detektiv udubi u svoje misli i povezuje tragove, animacija se mijenja. Klasični 3D stil ustupa mjesto crno-bijeloj, ručno crtanoj animaciji koja podsjeća na skice iz bilježnice. Ove sekvence, svojevrsna 'mentalna palača' slavnog detektiva, ne samo da razbijaju vizualnu monotoniju, već na maštovit i zabavan način publici, a pogotovo onoj mlađoj, približavaju proces dedukcije i rješavanja zagonetki. Ovaj stilski odmak daje filmu poseban šarm.

Negativac kakvog sigurno niste očekivali

Svaka dobra detektivska priča treba pamtljivog negativca, a 'Sherlock Gnomes' u tome ne razočarava, ali na vrlo neobičan način. Sherlockov najveći neprijatelj, Moriarty, nije zli vrtni patuljak ili mrzovoljna vrtna životinja. On je zapravo nasmijana maskota za pite, figura nalik onima iz američkih zalogajnica. Ovaj neočekivani odabir za glavnog antagonista unosi veliku dozu humora i originalnosti u priču. Njegov simpatičan izgled u potpunoj je suprotnosti s njegovim zlim planovima, što stvara komičan kontrast i čini ga jednim od najneobičnijih zlikovaca u svijetu animiranog filma.

Iako su kritike bile podijeljene, 'Sherlock Gnomes' nudi dinamičnu priču, obilje humora za djecu i dovoljno referenci na pop kulturu i djela Arthura Conana Doylea da zadrži pažnju i odraslih. Ako tražite zabavan i nepretenciozan animirani film za cijelu obitelj, ova vrtna misterija je pravi izbor. Zato pripremite kokice i udobno se smjestite jer 'Sherlock Gnomes' vas čeka već danas na Voyo.

VoyoGnomCrtićVoyo Za DjecuOnline
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
