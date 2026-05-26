Misterij leta JAT 367: Priča o čudesnom preživljavanju stjuardese i terorističkoj uroti

Avion McDonnell Douglas DC-9 eksplodirao je na visini od deset tisuća metara iznad sela Srbská Kamenice u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Poginulo je svih 27 putnika i članova posade, osim jedne osobe. Priča o stjuardesi Vesni Vulović, koja je preživjela pad, ušla je u legendu, no pozadina napada desetljećima je ostala obavijena velom tajne.

Tragedija na nebu i službena istraga

Let 367 poletio je iz Stockholma s međuslijetanjima u Kopenhagenu i Zagrebu. Nakon polijetanja iz Danske, u 16:01 sati, eksplozija je doslovno raznijela zrakoplov. Krhotine su bile rasute na širokom, snijegom prekrivenom području, što je spasiocima otežavalo potragu. Čehoslovačke i jugoslavenske vlasti odmah su pokrenule istragu. Analiza ostataka zrakoplova i crne kutije brzo je otklonila sumnju u tehnički kvar. Službeni zaključak bio je jasan: uzrok pada bila je bomba skrivena u prtljazi, podmetnuta u prednjem teretnom prostoru. Sumnja je pala na skupine hrvatskih nacionalističkih emigranata koje su se protivile jugoslavenskom režimu i u tom su razdoblju izvele više napada na ciljeve povezane s Jugoslavijom. Dan nakon tragedije, švedske novine primile su poziv od čovjeka koji je, predstavljajući se kao hrvatski nacionalist, preuzeo odgovornost. Unatoč tome, počinitelji nikada nisu uhićeni.

Čudo Vesne Vulović

Usred kaosa uništenog aviona, lokalni seljak Bruno Honke čuo je zapomaganje. U olupini je pronašao 22-godišnju stjuardesu Vesnu Vulović, teško ozlijeđenu, ali živu. Prema rekonstrukciji, u trenutku eksplozije bila je u stražnjem dijelu zrakoplova, a kolica za posluživanje prikovala su je za trup. Taj dio aviona, zajedno s njom, pao je na snijegom pokrivenu padinu, što je ublažilo smrtonosni udarac. Preživjela je s prijelomom lubanje, slomljenim nogama i zdjelicom te tri smrskana kralješka, zbog čega je ostala privremeno paralizirana. Nakon 27 dana u komi i višemjesečnog oporavka, ponovno je prohodala. Njezin pad s visine od 10.160 metara upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviši preživljeni pad bez padobrana. Postala je nacionalna heroina, a nagradu joj je 1985. uručio Paul McCartney.

Novi dokazi rješavaju pola stoljeća star misterij

Iako je službena istraga upućivala na terorizam, s godinama su se pojavile i alternativne teorije, uključujući i onu da je avion greškom oborila čehoslovačka protuzračna obrana. Međutim, ta teorija nikad nije potkrijepljena dokazima. Misterij je konačno rasvijetljen više od 50 godina kasnije. Dokumentarni film 'Bomba na letu JAT 367', švedskog novinara hrvatskog podrijetla Tončija Percana, otkrio je do sada nepoznate detalje. Istražujući deklasificirane arhive jugoslavenske tajne službe, novinari su pronašli dokumente koji potvrđuju da iza napada stoje ekstremističke organizacije hrvatskih emigranata Otpor i HRB. Prema tim dosjeima, operaciju je vodio Josip Senić, a njegovi suradnici bili su zaduženi za financiranje, nabavu eksploziva i sastavljanje bombe.

Tragedija leta 367 ostaje mračan podsjetnik na brutalnost političkog ekstremizma. Iako je Vesna Vulović, koja je preminula 2016. godine, postala simbol nade i nevjerojatne ljudske izdržljivosti, priča o 27 nevinih žrtava tek je sada dobila svoj konačni epilog.