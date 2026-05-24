Minibods: Kako su šareni junaci osvojili svijet predškolaca

Što su zapravo Minibods?

Minibods su preslatka verzija likova iz proslavljene serije Oddbods. Nova serija, prema službenoj objavi tvrtke Moonbug Entertainment, prati avanture pet dobro poznatih lica - Bubbles, Jeffa, Newt, Poga i Fusea - kojima se pridružuje nova prijateljica Lulu. Svaka epizoda prikazuje djeci prepoznatljive prepreke, poput učenja vožnje bicikla ili pečenja kolača.

Učenje kroz igru i smijeh

Ključ uspjeha Minibodsa leži u konceptu 'slučajnog učenja'. Umjesto izravnih pouka, serija prirodno modelira poželjno ponašanje kroz pozitivne primjere ponašanja. Djeca tako uče kako svladati strah od mraka ili voziti bicikl bez pomoćnih kotača. Epizode su usmjerene na socijalno-emocionalni razvoj te potiču djecu da na izazove odgovore kreativnošću i ustrajnošću. 'Nastojimo spojiti humor, zabavu i učenje kako bismo stvorili svjetove koji odjekuju kod djece', izjavio je René Rechtman, izvršni direktor Moonbuga. Iza serije stoji tim nagrađivanih pisaca, uključujući dobitnike nagrada BAFTA i Emmy.

Minibods su više od običnog crtića; oni su pažljivo osmišljen alat koji roditeljima nudi siguran i edukativan sadržaj. Kroz avanture svojih junaka, djeca usvajaju ključne socijalne vještine, čineći njihovo vrijeme pred ekranom ne samo zabavnim, već i korisnim. Oddbods-e i Minibodse gledaj na platformi Voyo.