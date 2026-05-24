FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOYO KIDS /

Minibods: Kako su šareni junaci osvojili svijet predškolaca

Minibods: Kako su šareni junaci osvojili svijet predškolaca
×
Foto: Voyo

U svijetu dječjeg sadržaja pojavio se globalni fenomen. Riječ je o seriji Minibods, spin-offu popularnih Oddbodsa, koja kroz šarene likove i avanture bez riječi prenosi djeci važne lekcije o emocijama, upornosti i vrijednosti prijateljstva.

24.5.2026.
10:58
Hot.hr
Voyo
VOYO logo
VOYO logo

Što su zapravo Minibods?

Minibods su preslatka verzija likova iz proslavljene serije Oddbods. Nova serija, prema službenoj objavi tvrtke Moonbug Entertainment, prati avanture pet dobro poznatih lica - Bubbles, Jeffa, Newt, Poga i Fusea - kojima se pridružuje nova prijateljica Lulu. Svaka epizoda prikazuje djeci prepoznatljive prepreke, poput učenja vožnje bicikla ili pečenja kolača.

Minibods: Kako su šareni junaci osvojili svijet predškolaca
Foto: Voyo
Minibods: Kako su šareni junaci osvojili svijet predškolaca
Foto: Voyo

Učenje kroz igru i smijeh

Ključ uspjeha Minibodsa leži u konceptu 'slučajnog učenja'. Umjesto izravnih pouka, serija prirodno modelira poželjno ponašanje kroz pozitivne primjere ponašanja. Djeca tako uče kako svladati strah od mraka ili voziti bicikl bez pomoćnih kotača. Epizode su usmjerene na socijalno-emocionalni razvoj te potiču djecu da na izazove odgovore kreativnošću i ustrajnošću. 'Nastojimo spojiti humor, zabavu i učenje kako bismo stvorili svjetove koji odjekuju kod djece', izjavio je René Rechtman, izvršni direktor Moonbuga. Iza serije stoji tim nagrađivanih pisaca, uključujući dobitnike nagrada BAFTA i Emmy.

Minibods: Kako su šareni junaci osvojili svijet predškolaca
Foto: Voyo
Minibods: Kako su šareni junaci osvojili svijet predškolaca
Foto: Voyo

 

Minibods su više od običnog crtića; oni su pažljivo osmišljen alat koji roditeljima nudi siguran i edukativan sadržaj. Kroz avanture svojih junaka, djeca usvajaju ključne socijalne vještine, čineći njihovo vrijeme pred ekranom ne samo zabavnim, već i korisnim. Oddbods-e i Minibodse gledaj na platformi Voyo.

VoyoVoyo Za DjecuCrtić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike