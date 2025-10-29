'Krišne: Gurui. Karma. Ubojstvo' — jezivu istinitu priču gledajte odmah na Voyo

'Krišne: Gurui. Karma. Ubojstvo' je trodijelna dokumentarna true crime serija na platformi Voyo, koja razotkriva skrivena lica Hare Krishna zajednice – manipulacije, zlostavljanja i ubojstva koja su se skrivala iza fasade božanske ljubavi i meditacije.

Kroz svjedočanstva bivših članova, snimke iz arhiva i istraživački pristup, serijal pokazuje kako su se idealističke ideje o karmičkom miru pretvorile u pravu noćnu moru. Dok su sljedbenici vjerovali da slijede put prosvjetljenja, vođe su gradile carstva moći, kontrole i straha.

Tri najjezivija trenutka dokumentarca

“Božji hram” pretvoren u zatvor

U jednoj od najupečatljivijih scena bivši članovi opisuju kako je hram, umjesto mjesta duhovnosti, postao prostor nadzora i kažnjavanja. Kamere i fizička kontrola bili su svakodnevica, a izlaz iz zajednice gotovo nemoguć.

Ubojstvo iz sjene

Središnji dio serijala istražuje ubojstvo jednog od vođa zajednice – slučaj koji je godinama bio zataškavan. Detalji o ritualima, prijetnjama i prikrivanju zločina šokiraju čak i najiskusnije ljubitelje true crime žanra.

Djeca izgubljena u “svetom” sustavu

Posebno potresne ispovijesti dolaze od djece koja su odrasla u izoliranim školama pokreta. Njihove priče o zlostavljanju, prisilnom radu i psihološkoj manipulaciji prikazuju najmračniju stranu "duhovnih vođa”.

Istina je uvijek strašnija od fikcije

'Krišne: Gurui. Karma. Ubojstvo' dokazuje da vam uoči Noći vještica ne trebaju izmišljeni horori — jer oni se, nažalost, događaju i u stvarnosti.

Foto: Voyo

Pravu istinu ne propustite pogledati u dokumentarcu “Krišne: Gurui. Karma. Ubojstvo”, trodijelnom true crime serijalu koji možete gledati odmah na platformi Voyo.