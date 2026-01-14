Još danas i sutra imate priliku za genijalnu uštedu: Voyo cijelu godinu, a platite samo pola uz kupnju Samsung TV-a

Još danas i sutra imate priliku iskoristiti akciju koja spaja vrhunsku tehnologiju i vrhunski sadržaj. Voyo i Samsung pripremili su ponudu koja je kao stvorena za preživljavanje zimskog sivila i hladnoće – jer tko je rekao da zime moraju biti duge i dosadne? Uz kupnju Samsung televizora, Voyo gledate cijelu godinu, a plaćate samo pola.

Kupnjom Samsung televizora iz promocije dobivate mogućnost šest mjeseci Voyo pretplate na dar, odnosno ukupno 12 mjeseci gledanja uz plaćenih šest. To znači više vremena za opuštanje uz sadržaj koji želite – kad god želite.

Na platformi Voyo možete pratiti borilačke spektakle uživo, gledati ekskluzivne premijere, prvi doznati sve o petoj sezoni Gospodina Savršenog, pratiti što se događa u domaćim serijama poput Divljih pčela, gledati originalni true crime serijal Dosje Jarak i još mnogo toga.

Vrhunska slika za cijelu obitelj

Samsung televizori donose vrhunsku kvalitetu slike koja Voyo sadržaj prikazuje u impresivnoj rezoluciji i bogatim, realističnim bojama. Djeca mogu uživati u sinkroniziranim crtićima u sigurnom okruženju, dok odrasli dobivaju maksimalan doživljaj filmova, serija i sportskih prijenosa – u svom dnevnom boravku.

Samo nekoliko koraka do godine dana platforme Voyo

Akcija traje do 15. siječnja 2026. godine ili do isteka zaliha promotivnih uređaja. Postupak je jednostavan:

Posjetite jednog od Samsung prodajnih partnera

Odaberite i kupite jedan od Samsung televizora uključenih u promociju

Nakon kupnje u trgovini ćete dobiti letak s promotivnim VOYO kodom

Aktivirajte VOYO kod najkasnije do 15. veljače 2026. godine

Na taj način, uz plaćanje 6 mjeseci VOYO pretplate, dodatnih 6 mjeseci dobivate na dar.

Nakon isteka promotivnog razdoblja od godinu dana, VOYO pretplata naplaćivat će se po redovnoj mjesečnoj cijeni od 5,99 eura, a pretplatu je moguće otkazati u bilo kojem trenutku.

Sva pravila promocije Samsung TV + VOYO dostupna su na službenim stranicama, a dodatne informacije možete dobiti putem Voyo korisničke podrške na podrska@voyo.hr ili na 01 6700 600. A možete ih jednostavno naći i ovdje.

Samsung prodajni partneri

Big Bang

E PLUS d.o.o. (Elipso)

Harvey Norman Croatia

Fliba d.o.o. (Emmezeta)

Pevex

Svijet medija

Tehno-mag

Ronis d.o.o.