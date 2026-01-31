Sanja nakon 'Ljubav je na selu' otkrila jesu li ona i Robert u vezi: 'Planiram ga iznenaditi'

Osamnaesta sezona popularne RTL-ove emisije “Ljubav je na selu” bila je prepuna iznenađenja, emotivnih trenutaka i neočekivanih preokreta, a jedna od kandidatkinja koja je bez sumnje obilježila sezonu bila je – Sanja. Njezin iskren i neposredan nastup osvojio je simpatije gledatelja, a njezina priča kulminirala je u dramatičnom finalu u kojem je farmer Robert priznao svoju najveću pogrešku.

U show su je prijavile kćeri, u nadi da će njihova majka napokon pronaći sreću u ljubavi. Sanja je isprva svoju priliku potražila kod farmera Josipa Ercegovića iz Bilica, no on je nije odabrao za odlazak na svoju farmu. Ipak, sudbina je imala drugačije planove. Uslijedila je druga prilika – dolazak na imanje farmera Roberta, koji je kasnije otvoreno priznao kako mu je Sanjin dolazak bio ispunjenje želje jer mu se svidjela već pri prvim susretima.

Iako je među njima postojala kemija, Robert je nije poveo na romantično putovanje, što je mnoge gledatelje iznenadilo. No, Sanja je za RTL.hr otkrila da njihov odnos nije završio s emisijom.

“Svakodnevno se čujemo, često i putem videopoziva. Živim na sjeveru Njemačke, dosta sam udaljena, ali planiram ga iznenaditi za rođendan 22. veljače”, otkrila je Sanja. Dodala je kako su trenutačno još uvijek prijatelji jer se, zbog obveza i udaljenosti, nisu imali priliku upoznati kako treba. Nakon prodaje ugostiteljskog biznisa, Sanja je u fazi planiranja novog poslovnog poglavlja, no unatoč svemu, zajedničkom se susretu oboje raduju.

Sudjelovanje u emisiji donijelo joj je i nove poslovne prilike, ali i – nove udvarače

“Porasla je popularnost. Meni je to donekle normalno jer sam i ranije bila u medijima zbog posla, a u mlađim danima bila sam i misica. Javili su se novi udvarači, ima stvarno zanimljivih kandidata”, priznala je. S jednim od njih već je započela razgovore o poslovnim idejama, a čak ju je pozvao i u Opatiju, no Sanja zasad nema vremena za putovanja.

Njezin fokus trenutačno je – Robert

“On nekako drugačije komunicira, opušten je, pomalo sramežljiv. Zna ignorirati ako mu se nešto ne sviđa pa ga moram malo potaknuti. S njim se sve može lako dogovoriti, samo ne treba biti napastan”, naglasila je Sanja.

Osim s Robertom, ostala je u kontaktu i s brojnim djevojkama iz showa.

“S puno djevojaka sam u kontaktu. Bila sam sa Slađom u Beogradu, cijeli dan smo obilazile kafiće, čujem se s Ksenijom, Mimi i Dankom. Već planiramo nova zajednička druženja”, zaključila je Sanja.

