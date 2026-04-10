Jeste li se ikada pitali kako bi natjecatelji Love Islanda preživjeli 'lude' sedamdesete?

Dobrodošli u sedamdesete, eru traperica na zvono, poliesterskih košulja i strogo definiranih pravila zavođenja. Donosimo verziju 'Love Islanda' prije 50 godina.

Foto: Mixboard

Pravila igre: tko zove, a tko plaća?

U vili iz sedamdesetih, ili 'ljubavnoj gajbi' kako bi je vjerojatno zvali, vladala bi potpuno drugačija dinamika. Bilo bi nezamislivo da djevojka prva priđe muškarcu ili ga, ne daj bože, pozove na spoj. Takav potez smatrao bi se napadnim i očajničkim. Muškarac je bio taj koji je morao preuzeti inicijativu, isplanirati cijeli izlazak i, naravno, platiti račun. Pokušaj dijeljenja troškova bio bi skandalozan.

Foto: Mixboard

Jedno od ključnih pravila bilo je i glumiti nedostižnost. Djevojke su u časopisima dobivale savjete da ne odgovaraju odmah na pozive i ne pokazuju previše entuzijazma kako bi zadržale muškarčev interes. Komunikacija je bila igra nadmudrivanja, a autentičnost je često bila u drugom planu.

Foto: mixboard

Foto: Mixboard

Odabir partnera u eri bez aplikacija

Večeri preslagivanja parova bile bi vrhunac drame, ali bez današnje napetosti. Očekivalo bi se da muškarac odabere svoju damu, a koncept otvorenog mijenjanja partnera vjerojatno bi izazvao javnu sablazan. Umjesto aplikacija, postojale su emisije poput tada popularne 'The Dating Game', gdje bi djevojka odabirala jednog od tri skrivena neženje isključivo na temelju njihovih odgovora.

Foto: mixboard

Foto: Mixboard

Na kraju, pobjednički par ne bi se proslavio na Instagramu, već bi možda osvojio romantično putovanje i status 'going steady' (u ozbiljnoj vezi). Bio bi to spektakl s puno više pravila i puno manje izravnosti, ali zasigurno jednako zabavan na svoj 'groovy' način. Biste li gledali ovu verziju Love Islanda?

