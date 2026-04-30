Granice u vezi: Što nas serija 'Threesome' uči o modernoj ljubavi?

Priča prati Siri i Davida, mladi par čija je sedmogodišnja veza, izgrađena još od srednjoškolskih dana, stavljena na kušnju nakon jedne impulzivne noći i susreta s trećom osobom. Ono što započne kao pijana avantura brzo se pretvara u emocionalni test koji prijeti uništenjem svega što su zajedno izgradili.

Kada fantazija postane stvarnost

Istraživanja pokazuju da je seks utroje jedna od najčešćih seksualnih fantazija, no stvarnost je, kao što serija brutalno prikazuje, daleko složenija. Za Siri i Davida, naizgled stabilan par koji živi u Londonu, noć provedena s karizmatičnom francuskom studenticom Camille otvara Pandorinu kutiju nesigurnosti, ljubomore i prešućenih želja. Taj jedan događaj postaje katalizator koji razotkriva pukotine u njihovom odnosu za koje nisu ni znali da postoje.

Serija se ne bavi moralnim osuđivanjem, već posljedicama. Fokus je na emocionalnom rasulu koje slijedi, postavljajući pitanje može li veza preživjeti kada se jednom prijeđu do tada neupitne granice.

U labirintu krivnje i ljubomore

U središtu drame je Siri, lik koji istovremeno frustrira i izaziva suosjećanje. Glumica Matilda Källström priznaje da joj se Siri pri prvom čitanju scenarija učinila kao 'apsolutni seronja', no kasnije ju je shvatila kao 'ljudsko biće koje se trudi pronaći svoje mjesto u svijetu'. I doista, Siri donosi niz loših, sebičnih odluka. Mučena krivnjom i ljubomorom zbog onoga što je vidjela između Davida i Camille, ona se emocionalno povlači i započinje aferu, projicirajući vlastitu odgovornost na partnera.

Njezino ponašanje tjera gledatelje da se zapitaju je li ona protagonist ili antagonist vlastite priče. Kroz njezine postupke, 'Threesome' istražuje kako se nosimo s posljedicama vlastitih izbora i koliko daleko smo spremni ići da izbjegnemo suočavanje sa samima sobom. David, s druge strane, postaje pasivna žrtva njezinih unutarnjih borbi, pokušavajući shvatiti gdje je nestala ljubav koja ih je nekoć spajala.

Serija je, prema riječima glavne glumice, 'vrlo sirova i iskrena priča o osjećaju izgubljenosti i putovanju ponovnog pronalaženja sebe'. Ta sirovost, vidljiva u eksplicitnim scenama i teškim dijalozima, ono je što seriju čini toliko moćnom.

Na kraju, 'Threesome' nije toliko priča o seksu koliko o nedostatku komunikacije i individualnom sazrijevanju unutar partnerstva. Ona postavlja teška pitanja: Što se dogodi kada jedna osoba u vezi preraste drugu? Može li ljubav doista pobijediti sve, pa i promjenu temeljnih želja i identiteta? Odgovori nisu ni laki ni ugodni, što ovu seriju čini relevantnim i gorkim odrazom modernih odnosa.