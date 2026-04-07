GRANICA MORBIDNOSTI /

Fenomen true crime-a: Zašto nas privlači najgore u ljudima?

Postoji nešto neobično privlačno u slušanju priče o nečijem ubojstvu dok perete suđe ili šetate psa. To nije osuda, već zapažanje.

7.4.2026.
9:10
Popularnost true crime sadržaja, osobito među ženama, postala je jedan od najpostojanijih trendova u svijetu zabave u posljednjem desetljeću bilo kroz podcaste, dokumentarce ili serije. Ali što se krije iza te masovne fascinacije zločinom?

Psihološka slagalica: Potraga za kontrolom u kaosu

Na prvi pogled, naša opsjednutost djeluje kao morbidna znatiželja. Ipak, psiholozi tvrde da su motivi mnogo dublji. Za mnoge, pogotovo žene koje se statistički suočavaju s većim rizikom od nasilnih zločina, true crime služi kao oblik psihološke vježbe. Uronjeni u stvarne slučajeve, iz sigurne udaljenosti učimo prepoznavati znakove opasnosti i osjećamo se spremnijima, stječući privid kontrole u kaotičnom svijetu.

Osim toga, ljudski um prirodno traži obrasce, motive i rješenja. Priče o zločinima nude upravo to: složene zagonetke s visokim emocionalnim ulozima. Pružaju nam narativni luk s početkom, zapletom i, najčešće, zadovoljenjem pravde na kraju. Taj osjećaj zatvorenosti i moralne jasnoće nudi bijeg od dvosmislenosti svakodnevnog života, gdje pravda često nije tako jednostavna ni dostižna.

Evolucija žanra: Od spisa do streaming spektakla

Format je postao jednako važan kao i priča. Streaming servisi su produkciju true crime sadržaja podigli na novu razinu, nudeći višedijelne serijale koji omogućuju dubinsko istraživanje slučajeva. Takvi formati ne prikazuju samo zločin, već i njegove posljedice, sustavne propuste i ljudske priče koje stoje iza novinskih naslova.

Primjerice, serijal 'John Wayne Gacy: Vrag pod maskom' koristi dosad rijetko viđene sate intervjua sa samim ubojicom kako bi istražio ne samo njegovu psihu, već i kako su društvene predrasude omogućile da desetljećima ostane neotkriven. Slično tome, 'Ubojstva u okrugu Pike: Obiteljski masakr' zaranja u ruralnu zajednicu potresenu brutalnim ubojstvom osam članova iste obitelji, prikazujući mukotrpan rad istražitelja na slaganju mozaika čiji je motiv, na kraju, bio šokantno banalan - borba za skrbništvo.

Neki dokumentarci idu i korak dalje, preispitujući uvriježene istine. 'Mit o Zodijaku ubojicikoristi modernu tehnologiju i lingvističku analizu kako bi postavio hrabru tezu: je li zloglasni Zodiac ubojica uopće bio samo jedna osoba? Time žanr pokazuje da može biti ne samo platforma za prepričavanje, već i za aktivno istraživanje i reviziju povijesti.

Tanka granica između empatije i eksploatacije

Ipak, s porastom produkcije raste i odgovornost. Granica između informiranja i senzacionalizma opasno se stanjuje. Kritičari upozoravaju na opasnost od desenzibilizacije publike i retraumatizacije obitelji žrtava. Publika je sve svjesnija etičkih zamki, što pokazuje i anketa YouGova iz 2024. godine, u kojoj je više od 60 posto ispitanika izjavilo da bi autori trebali tražiti pristanak obitelji prije ekranizacije zločina.

Dokumentarci poput 'Tiktok ubojstva', koji prate slučaj Alija Abulabana, influencera koji je ubio svoju suprugu, otvaraju nova pitanja o isprepletenosti online slave i nasilja u stvarnom svijetu. Istovremeno, serijali koji se fokusiraju na riječi samih ubojica, kao što su 'Dahmer o Dahmeru: Serijski ubojica govori' ili 'Richard Ramirez: Snimke noćnog uhoditelja', tjeraju nas da se zapitamo gdje prestaje pokušaj razumijevanja zla, a počinje njegovo nenamjerno glorificiranje.

Dokumentarac 'Savršen svijet: Ubojita igra' istražuje šokantan zločin koji se skriva iza naizgled savršenog života, razotkrivajući kako se iluzija sigurnosti može brzo pretvoriti u tragediju. Kroz kombinaciju svjedočanstava, rekonstrukcija i policijskih uvida, film prikazuje složenost ljudskih odnosa i motive koji su doveli do zločina. Ovaj naslov, kao i ostale s popisa, može se pogledati na platformi Voyo.

True crime je više od pukog trenda; on je ogledalo naših najdubljih strahova, ali i naše potrebe za pravdom i razumijevanjem. Dok god postoje neriješene zagonetke i priče koje nas tjeraju da se zapitamo o prirodi dobra i zla, naša fascinacija tamnom stranom ljudske prirode neće nestati. No, na nama kao publici ostaje da kritički biramo sadržaj koji poštuje žrtve i nudi više od jeftinog uzbuđenja.

VoyoTrue CrimeDokumentarci
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
