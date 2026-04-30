Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo

U svijetu koji se ponekad čini teškim, komedije za dobro raspoloženje savršen su bijeg od stvarnosti i provjereni recept za osmijeh.

Obiteljske zavrzlame sa srcem

U ovoj kategoriji ističe se 'Instant obitelj', gdje Mark Wahlberg i Rose Byrne glume par koji posvaja troje djece, uključujući buntovnu tinejdžericu. Redatelj Sean Anders vješto spaja smijeh s dirljivom pričom o stvaranju nove obitelji. Slične teme istražuje i trilogija o Fockerovima, gdje se Ben Stiller kao zet Greg bori za naklonost Roberta De Nira u ulozi bivšeg CIA agenta. Sukob njegove ekscentrične obitelji s konzervativnim roditeljima njegove zaručnice izvor je urnebesnih trenutaka. Tu su i filmovi poput 'Mog lažnog muža', remakea s Annom Faris, te 'Kako postati latino lover'.

Nespretni heroji koje obožavamo

Neki od najdražih komičnih likova su upravo oni najnespretniji. Rowan Atkinson majstor je fizičke komedije, bilo kao Johnny English, nespretni tajni agent koji nekim čudom spasi stvar, ili kao Mr. Bean, čije se putovanje na francusku rivijeru pretvara u katastrofu. Legendarni je i inspektor Jacques Clouseau iz filma 'Pink Panther'. Reboot iz 2006. sa Steveom Martinom uspješno je predstavio Clouseaua novoj generaciji.

Priče o odrastanju i novim počecima

'Billy Elliot' bezvremenska je priča o dječaku iz rudarske obitelji koji tijekom štrajka u Engleskoj osamdesetih boksačke rukavice zamjenjuje baletnim papučicama. To je snažan film o borbi za snove. Moderniji pogled na odrastanje nudi 'Maturantice', redateljski prvijenac Olivije Wilde o dvjema odličnim učenicama koje odluče nadoknaditi propuštenu zabavu u jednoj ludoj noći. Domaći predstavnik je 'Comic Sans' Nevija Marasovića, film koji prati dizajnera u preispitivanju vlastitog života i odnosa s ocem na Visu.

Prijateljstvo i lude avanture

Žensku snagu slave 'Prevarantice', s Anne Hathaway i Rebel Wilson kao osvetoljubivim prevaranticama, te 'Vruća potjera', gdje Reese Witherspoon i Sofía Vergara čine urnebesan bjegunački par. Ne treba zaboraviti ni klasik 'Francuski poljubac' s Meg Ryan i Kevinom Klineom.

