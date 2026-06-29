Fascinantni Život Antoinea de Saint-Exupéryja: Čovjek koji je pao na Zemlju dvaput

Njegov život bio je neraskidivo isprepleten dvjema velikim strastima: letenjem i pisanjem. Avanture pod oblacima bile su neiscrpno vrelo inspiracije za djela koja su mu osigurala književnu besmrtnost, a njegova sudbina ostala je misterij koji i danas intrigira svijet.

Od dvorca do pilotske kabine

Odrastajući u plemićkoj obitelji, Saint-Exupéry je iskusio privilegiran, ali i težak rani život, obilježen preranom smrću oca. Presudan trenutak dogodio se kada je s 12 godina prvi put poletio avionom. To iskustvo zauvijek je odredilo njegov put. Iako je bio loš učenik te je nakon neuspjeha na prijemnom ispitu za pomorsku akademiju upisao arhitekturu, san o letenju nikada ga nije napustio. Priliku je dobio tijekom služenja vojnog roka 1921. godine. Isprva je radio kao mehaničar, no ubrzo je stekao pilotsku dozvolu i pridružio se zračnim snagama.

Foto: TMDB

Rođenje princa

Kada je izbio Drugi svjetski rat, Saint-Exupéry se pridružio izviđačkoj eskadrili. Nakon pada Francuske, emigrirao je u New York, gdje se osjećao izolirano i duboko je patio za domovinom. U tom razdoblju tuge i nostalgije, na nagovor prijatelja, počeo je pisati i ilustrirati dječju priču za odrasle, temeljenu na liku malenog dječaka kojeg je godinama crtao po salvetama. Tako je 1943. nastalo njegovo remek-djelo 'Mali princ', poetska i filozofska priča o pilotu koji se srušio u pustinji i susreće princa s drugog planeta.

Posljednji let i vječni misterij

Unatoč književnom uspjehu i narušenom zdravlju zbog brojnih zrakoplovnih nesreća, Saint-Exupéry se 1943. vratio u Europu i ponovno pridružio svojoj eskadrili, inzistirajući na letenju unatoč godinama. Na dan 31. srpnja 1944. poletio je s Korzike na svoj posljednji izviđački zadatak iznad okupirane Francuske. Nikada se nije vratio.

Njegov nestanak desetljećima je bio obavijen velom tajne, potičući brojne teorije. Misterij je djelomično razriješen tek 2000. godine, kada je na dnu Sredozemnog mora, nedaleko od Marseillea, pronađena olupina njegovog aviona. Iako se pretpostavlja da je oboren, točan uzrok pada nikada nije sa sigurnošću utvrđen, ostavljajući sudbinu 'oca Malog princa' zauvijek zapisanu među zvijezdama o kojima je tako zaneseno pisao.

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