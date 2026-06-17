FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUDAR SVJETOVA /

Dva lica Fidžija: Dok se u 'Survivoru' bore za život, pored njih odjekuju zabave 'Love Islanda'

Dva lica Fidžija: Dok se u 'Survivoru' bore za život, pored njih odjekuju zabave 'Love Islanda'
×
Foto: ITV

Fidži. Ime koje priziva slike netaknutih plaža i spokoja. No, ovaj pacifički arhipelag postao je i dom dvaju suprotnih reality svjetova: brutalnog 'Survivora' i glamuroznog 'Love Island USA'

17.6.2026.
10:24
Hot.hr
ITV
VOYO logo
VOYO logo

Jedan je test sirove izdržljivosti, drugi parada zavođenja. Na ekranu ih dijele svemiri, no iza kulisa, te dvije stvarnosti se ne samo dodiruju, već dijele isti komadić raja, stvarajući jedan od najneobičnijih aranžmana u povijesti televizije.

Dva lica Fidžija: Dok se u 'Survivoru' bore za život, pored njih odjekuju zabave 'Love Islanda'
Foto: ITV

Strogo odvojeni, ali bliži nego što mislite

Otkako se 'Survivor' 2016. trajno usidrio na Fidžiju, a nedugo zatim stigao i 'Love Island USA', obje se produkcije odvijaju na maloj udaljenosti. Prema izvještajima, glamurozna vila 'Love Islanda' nalazi se na glavnom otoku Viti Levu. Ironično, to je isti otok, pa čak i isti resort kompleks - Mana Island Resort - koji 'Survivor' koristi kao bazu za ekipu te kao lokaciju 'Ponderosa' za izglasane natjecatelje. Iako su glavni timovi odvojeni, postoji preklapanje. Izvor blizak produkciji otkrio je da 'više od polovice pomoćnog osoblja, uglavnom lokalnih radnika, radi na oba projekta'. Unatoč tome, pravila su neumoljiva. "Nema zajedničkih zabava, druženja niti interakcije', objašnjava izvor. 'Mreže provode stroga pravila razdvajanja kako bi zaštitile integritet i tajnost oba showa.'

Dva lica Fidžija: Dok se u 'Survivoru' bore za život, pored njih odjekuju zabave 'Love Islanda'
Foto: ITV

Zvukovi luksuza u divljini

Najintrigantniji dio priče jest tvrdnja da surovu tišinu i kruljenje želudaca u kampu 'Survivora' ponekad prekida neočekivani zvuk: glazba i smijeh s raskošnih zabava 'Love Islanda'. Ovu informaciju, koja je zapalila internet, potvrdili su i neki bivši natjecatelji.  Bilo kako bilo, mogućnost da se dva tako različita zvučna svijeta sudaraju dodaje novu, nadrealnu dimenziju ionako napetoj atmosferi preživljavanja.

Dva lica Fidžija: Dok se u 'Survivoru' bore za život, pored njih odjekuju zabave 'Love Islanda'
Foto: ITV

Sudar svjetova i mašta obožavatelja

Otkriće o neobičnoj kohabitaciji oduševilo je obožavatelje. Društvene mreže preplavili su duhoviti prijedlozi za 'crossover' sezonu. 'Kad nekoga izbace iz 'Love Islanda', trebali bi ga poslati da se pridruži ekipi 'Survivora', napisao je jedan korisnik. Drugi je predložio: 'Trebamo sezonu u kojoj izgladnjeli natjecatelji 'Survivora' ulaze u romanse, a ljudi u kupaćim kostimima iz 'Love Islanda' divljaju zbog gladi.' Iako je takav scenarij nemoguć, savršeno ilustrira fascinaciju publike ovim produkcijskim paradoksom. 

Dva lica Fidžija: Dok se u 'Survivoru' bore za život, pored njih odjekuju zabave 'Love Islanda'
Foto: ITV

Dok jedni sanjaju o pobjedi koja donosi slavu, drugi sanjaju o obroku većem od šake riže. Iako ih dijele stroga pravila i stotine metara vode, njihova prisutnost na istom otoku stvara nevidljivu napetost i sloj ironije koji gledatelji nisu mogli zamisliti. Sljedeći put kad budete gledali gašenje nečije baklje, sjetite se da se u blizini, uz zvukove glazbe, možda rađa nova 'savršena' ljubav.

Love island USA gledaj na platformi Voyo.

 

Prijave za Love Island Adria i dalje traju. Prijavi se za svoju avanturu života na Tenerifima na linku: PRIJAVA.

VoyoLove IslandLove Island UsaLove Island Adria
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike