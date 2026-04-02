Djeca, internet i granice: Podcast koji pomaže roditeljima razumjeti novu stvarnost

Pod vodstvom nagrađivane istraživačke novinarke Ivane Ivande Rožić, serijal 'Offline' otvara teme koje pogađaju svaku obitelj: od mentalnog zdravlja djece i vršnjačkog nasilja do pritiska društvenih mreža i izazova odrastanja u svijetu kojim dominiraju zasloni.

Digitalni svijet kao nova stvarnost

Korištenje društvenih mreža među mladima danas je gotovo univerzalno. Istraživanja pokazuju da čak do 95 posto tinejdžera u dobi od 13 do 17 godina koristi neku od društvenih platformi, a više od trećine njih čini to 'gotovo neprestano'. Ova sveprisutnost potaknula je i zdravstvene autoritete na reakciju. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u svojem je izvješću upozorila da digitalno okruženje predstavlja dokumentirani rizik za mentalno zdravlje djece i adolescenata, pozivajući države i industriju da hitno djeluju kako bi digitalni prostori postali sigurniji.

Slična upozorenja stižu i iz SAD-a, gdje je glavni zdravstveni dužnosnik, Vivek Murthy, izdao preporuku o utjecaju društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih, ističući da još uvijek ne možemo zaključiti da su one dovoljno sigurne za djecu i adolescente. Istraživanja na koja se poziva pokazuju da adolescenti koji provode više od tri sata dnevno na društvenim mrežama suočavaju se s dvostruko većim rizikom od problema s mentalnim zdravljem, uključujući simptome depresije i anksioznosti.

Od cyberbullyinga do nerealnih ideala

Upravo u tom kompleksnom okruženju podcast 'Offline' traži odgovore. Kroz razgovore s relevantnim sugovornicima, od psihologa do policije i javnih osoba, Ivana Ivanda Rožić istražuje kako internet oblikuje naše emocije, odnose i samopouzdanje. Teme poput cyberbullyinga, nerealnih standarda ljepote koji mogu dovesti do poremećaja u prehrani te izloženosti štetnom sadržaju, ključni su problemi s kojima se suočavaju današnji mladi.

Stručnjaci upozoravaju da algoritmi društvenih mreža često stavljaju profit ispred dobrobiti mladih, pojačavajući rizike i stvarajući okruženje u kojem se mladi osjećaju pritisnuto, izolirano ili neadekvatno. Mnoge nacionalne politike, kako navodi SZO, prebacuju teret odgovornosti na roditelje i djecu, dok odgovornost industrije i uključenost mladih u kreiranje sigurnijih online prostora ostaju ograničeni.

Razgovori koji otvaraju oči

Kako bi ponudio konkretne uvide i rješenja, 'Offline' ugošćuje stručnjake i poznate osobe koje dijele svoja iskustva. Tako je u prvoj epizodi gostovala glumica Bojana Gregorić Vejzović, koja je kao majka dvoje tinejdžera progovorila o borbi za održavanje zdrave ravnoteže s tehnologijom. Kroz jednu epizodu nudi se perspektiva iz pravosuđa o maloljetničkoj delinkvenciji, naglašavajući važnost komunikacije umjesto kažnjavanja, dok je nagrađivani učitelj Dejan Nemčić govorio o 'formuli za uspjeh' u obrazovanju, koja se temelji na povjerenju i emocijama, a ne samo na ocjenama.

Kroz ovakve razgovore, podcast ne samo da identificira probleme, već i nudi alate roditeljima i mladima za snalaženje u digitalnom svijetu, potičući otvorenu komunikaciju unutar obitelji i jačanje veza u stvarnom životu.

Cilj 'Offlinea' nije demonizirati tehnologiju, već pronaći granicu između online i offline svijeta. U vremenu kada su digitalni uređaji postali produžetak nas samih, ovaj podcast podsjeća na važnost njegovanja odnosa, samopouzdanja i mentalnog zdravlja daleko od plavog svjetla ekrana.