Detektivska priča koja je obilježila djetinjstva: Uzbuna na Zelenom Vrhu

Kao prva knjiga u nizu o pustolovinama dječaka Ratka Milića, poznatijeg kao Koko, 'Uzbuna na zelenom vrhu' postao je nezaobilazna školska lektira i djelo koje je brojne generacije uvelo u svijet napetih detektivskih priča, prijateljstva i pravde.

Idila narušena misterioznim krađama

Radnja je smještena u izmišljeno naselje Zeleni Vrh, na periferiji grada u teškom poratnom razdoblju. Siromaštvo i neizvjesnost osjećaju se na svakom koraku, a stanovnici utjehu i izvor prihoda pronalaze u svojim voćnjacima i vinogradima. U takvom okruženju, petorica dječaka - Koko, Žohar, Tomo, Božo i najstariji Crni - provode ljetne praznike ispunjene igrom, kupanjem na jezeru i druženjem.

Njihovu bezbrižnost prekida niz misterioznih događaja. Pod okriljem noći, lopovi upadaju u kuće, kradu životinje i sve čega se domognu. Ono što je najgore, prije pljačke sustavno truju pse čuvare. Idyila se pretvara u strah kada i Kokova obitelj postane žrtva, a njegov voljeni pas Cigo biva otrovan. Taj događaj postaje okidač za avanturu života.

Dječaci preuzimaju istragu

Nakon što roditelji krađu prijave policiji koja ne pokazuje prevelik interes za 'kradljivce kokoši', dječaci odlučuju uzeti stvar u svoje ruke i sami uhvatiti lopove. Njihova istraga, puna humora i neočekivanih obrata, vodi ih na krivi trag. Prvo sumnjaju na starog i usamljenog pilara Isaka, kojeg se djeca pomalo boje. No, kada i njemu ukradu kozu, shvaćaju da je i on samo jedna od žrtava.

U istragu se uključuje i Emica, djevojčica u koju su svi potajno zaljubljeni, nakon što su njezinoj obitelji ukradene svinje. Potraga dječake zatim navodi na pjesnika Marija, čije im se čudno ponašanje i noćna šuljanja čine sumnjivima. Kroz niz komičnih i napetih situacija, oni shvaćaju da pjesnik nije lopov, već samo nesretno zaljubljen čovjek. Svaki krivi trag jača njihovo prijateljstvo i odlučnost da pronađu prave krivce.

'Uzbuna na Zelenom Vrhu' nije samo napeta detektivska priča. To je priča o prijateljstvu, odrastanju, hrabrosti i važnosti poštenja u teškim vremenima. Kušan je ovim romanom stvorio nezaboravne likove i pokazao da dječja odlučnost i snažan osjećaj za ispravno mogu prevladati i najveće prepreke, što je poruka koja i danas snažno odjekuje među mladim čitateljima.