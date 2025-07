Davor izgubio živce: 'Ovdje smo došli igrati, a ne na godišnji odmor!'

Kandidati na “Farmi” se bore za vrijednih 50 000 eura, a Davoru se čini kao da su to svi pomalo zaboravili. Potpuno je iživciran njihovim ponašanjem i izostanku strasti i žara za borbu. Tvrdi – on ovdje dobro zna odvojiti prijateljstvo od utrke za nagradu i igre u koju su ušli.

Foto: Voyo

Davor kritizira kandidate: 'Došli ste na 'Farmu', a ponašate se kao na odmoru!'

“Ja sam sportaš”, kaže Davor. “Igraš igru i natječeš se. Ako ne pobijediš, barem si se potrudio.”, nadovezuje se Dario. “Ne, nego su oni ovdje došli družit se, na godišnji, sklapat neka prijateljstva, tražit neke ljubavi ovdje. Nemam riječi”, komentira razočarano Davor. Dario se s laže s njime i kaže da njihovi sustanari gube fokus s igre i nagrade. Tvrdi da je su on i Davor prijatelji, ali to prijateljstvo staje u borilačkoj areni. Tamo se svatko lavovski bori za sebe. “I to je skroz u redu. Poslije opet idemo na kavicu”, kaže Dario. “Vani je drugi život. Ovdje smo došli u igru. Da igram protiv svog rođenog brata ili sestre, da igram protiv Davorke, svoje majke – razvalio bih je u dvoboju i areni. Pa, čovječe, ja ne razumijem za što se ide ovamo”, rezigniran je Davor jer smatra da kandidati na “Farmi” ne dijele jednak žar za pobjedom.

Foto: Voyo

