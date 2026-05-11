Danis Tanović: put od ratnog snimatelja do oskarovca

Danis Tanović (1969.) kao jedini dobitnik Oscara iz BiH, kroz svoje filmove spaja apsurd rata s dirljivom ljudskošću, pričajući priče koje su duboko osobne, a istovremeno univerzalne.

Studij prekinut opsadom

Njegov put prema filmu započeo je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, no studij je prekinula opsada grada 1992. godine. Sljedeće dvije godine proveo je s filmskom ekipom prateći Armiju BiH na opasnim misijama, a to iskustvo postalo je temelj njegovog autorskog glasa. Studij je kasnije završio u Bruxellesu, gdje je diplomirao kao najbolji u klasi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

'Ničija zemlja' i svjetska slava

Debitantski igrani film 'Ničija zemlja' iz 2001. godine donio mu je svjetsku slavu. Ova mračna komedija o trojici vojnika zarobljenih u rovu osvojila je nagradu za najbolji scenarij u Cannesu, Zlatni globus i Oscara za najbolji strani film 2002. godine. Prilikom preuzimanja nagrade izgovorio je poznatu rečenicu: 'Ovo je za moju zemlju, za Bosnu'.

Umjetnost s društvenom odgovornošću

Tanovićev angažman vidljiv je i u kasnijim, višestruko nagrađivanim filmovima poput 'Epizoda u životu berača željeza' i 'Smrt u Sarajevu'. Svoju želju za promjenom prenio je i u stvarni život osnivanjem političke stranke Naša stranka 2008. godine. Danas živi u Sarajevu sa suprugom i petero djece, ima bosansko i belgijsko državljanstvo te radi kao profesor filmske režije.

Foto: Voyo

Oscarom nagrađivani redatelj Danis Tanović donosi novu regionalnu seriju 'Frust' — crnu komediju koja na potpuno drugačiji način prikazuje kriminal, apsurd i društveni kaos. Umjesto klasične krimi priče, 'Frust' gledatelje vodi kroz niz neugodnih, smiješnih i potpuno nepredvidivih situacija koje nastaju nakon jednog kobnog trenutka. Serija već privlači pažnju zbog svog posebnog humora i originalnog pristupa, a premijerno je možete gledati na Voyo.

Kroz karijeru dugu više od dva desetljeća, Danis Tanović ostaje jedan od najvažnijih glasova regije, redatelj čiji filmovi ne samo da osvajaju nagrade, već i potiču na razmišljanje o svijetu u kojem živimo.