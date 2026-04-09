Brak na prvu USA: Neviđeni skandal s prevarom i zamjenom parova potresa novu sezonu

Iako su gledatelji navikli na razne preokrete u showu 'Brak na prvu USA' produkcija je ovoga puta otišla korak dalje - skandal s varanjem koji je doveo do prve službene zamjene partnera između dva vjenčana para. Radnja smještena u Chicago prati deset samaca koji su, kao i uvijek, pristali na brak s potpunim neznancem. No, čini se da su stručnjaci za spajanje parova, dr. Pepper Schwartz, pastor Cal Roberson i dr. Pia Holec, ovoga puta napravili procjenu koja je izazvala lavinu događaja i ostavila publiku bez teksta.

Foto: VOYO

Pet brakova i jedan nezamisliv preokret

Eksperiment je započeo spajanjem pet parova: Karle i Juana, Camille i Thomasa, Madison i Allena, Michelle i Davida te Emem i Ikechija. Sudionici, većinom u tridesetim i četrdesetim godinama, predstavljeni su kao 'zrelija postava' spremna na ozbiljnu obvezu. Ipak, umjesto stabilnosti, sezona je donijela kaos.

Nakon što su izrekli sudbonosno 'da', otišli na medeni mjesec i započeli zajednički život, tenzije su brzo eskalirale. Ubrzo je postalo jasno da kompatibilnost nije jača strana svih parova, a pojedini sudionici počeli su razvijati osjećaje prema supružnicima drugih natjecatelja.

Foto: VOYO

Skandal koji je promijenio pravila igre

Prema najavama i informacijama koje su procurile u javnost, dvaoje parova navodno su razvili aferu iza leđa svojih partnera. Ova 'nezapamćena nevjera u povijesti showa', kako ju je opisala stručnjakinja dr. Pia Holec, dovela je do potpunog presedana - zamjene parova. Snimke iz najava prikazuju bijesnu kandidatkinju kako izjavljuje: 'Oženjeni ljudi ne šalju poruke drugim ženama', dok drugi isječci prikazuju svađe, lupanje vratima i opću napetost. Drama je kulminirala odlukom da se postojeća dva braka razvrgnu, a par je dobio priliku nastaviti svoju vezu, dok su njihovi bivši partneri, također odlučili istražiti postoji li nešto među njima.

Foto: VOYO

Ovaj potez izazvao je brojne rasprave o integritetu eksperimenta. Gledatelji i kritičari postavili su pitanje jesu li stručnjaci namjerno spojili krive ljude kako bi stvorili televizijsku dramu koja će podići gledanost, pogotovo jer se show posljednjih sezona borio s padom popularnosti. Iako je ovakav rasplet kontroverzan, čini se da je na kraju možda donio i uspjeh. Prema posljednjim informacijama s okupljanja nakon snimanja, par je i dalje su zajedno, gotovo godinu dana nakon završetka eksperimenta. Time je ova sezona, unatoč skandalu, ironično stvorila jedan od potencijalno najstabilnijih parova, dokazujući da ljubav ponekad zaista pronalazi najčudnije puteve.