Prva zajednička večera i licemjerje na meniju: Višnja napada Darka zbog Irme, a mašta o Hrvoju

Stručnjake je jako zanimalo prvo druženje svih kandidata pete sezone "Braka na prvu", no njihovo se zanimanje nije moglo mjeriti s uzbuđenjem parova koji su jedva čekali pretresti sve teme koje ih zanimaju.

Konstantne prepirke

Jedna od trenutno gorućih svakako je ona o Višnji i Darku koji se stalno prepiru, a sada Višnju muči Darkovo ponašanje prema njoj, točnije, priča da mu se sviđa Irma, što on negira.

"Ako ti ne paše, tu su ti vrata, lijepo se odseliš i odeš. Baciš mi tu prsten i bok", rekla je Višnja Darku jer smatra da ispada jadnica dok on sebi samo diže ego.

"Ovo je već druga prilika, više ti nijednu ne dam", nastavila je Višnja dok Darko misli da to uopće nije bilo tako.

"Sve potencira na svađu i burne reakcije, hoće valjda mene isprovocirati. Počela me oko svega optuživati, ali tu nema nikakve istine", smireno je objašnjavao Darko dok je Višnja nabrajala što sve radi za njega te priznala kako stvara tenzije pred večeru jer želi da se dozna istina o njihovu odnosu.

"Mi kad smo sami, ti si kulturan i sve, a kad si u društvu, kao da podivljaš i onda ispadnem ponižena", nastavila je Višnja pričati Darku na putu do večere. Kad su stigli, stručnjaci su primijetili da nisu sjeli jedno pored drugoga te zaključili da među njima nema komunikacije ni kemije.

Jedni se snašli u domovima, a drugi se ne slažu

Drugi par bili su Irma i Marko, potom su stigli Kristina S. i Franjo, a i ostalim parovima i stručnjacima se svidjelo što je Kristina svog supruga držala pod ruku.

I dok su ostali razgovarali kako su se snašli u svojim novim domovima, Darko je bio tih jer mu se više nije dalo nadglasavati s Višnjom.

"Vjerojatno šuti jer mora hodati po jajima", zaključio je Sakoman. Irma je pričala da Marku i njoj trenutno dobro idu zagrljaji, no Kristina S. je komentirala da to nije baš primijetila te rekla svom suprugu kako želi da se odsad i oni tako ponašaju dok Sakomanu zaključio nije bilo jasno to Kristinino podbadanje.

'Ne kažem da mi se sviđa, ali...'

Kad su stigli Silvija i Hrvoje, Višnja je odmah komentirala da njezin crtež muškarca kakvog želi jako sliči njegovu profilu.

"On je markantan, on je šarmantan. Ne kažem da se on meni sviđa, ali mogu komentirati njegov izgled - on ima sad svoju ženu, ja njega ne poznajem, niti on mene tako da neću gurati nos gdje mu nije mjesto. Ali bila bih sretna da sam dobila osobu kao što je on", otkrila je.

Kristina se ispričala Stjepanu

Svi su iščekivali Kristinu G. i Stjepana, koji ne nose vjenčano prstenje, ne žive na istoj adresi niti mogu komunicirati bez prepiranja. Putem se Kristina ispričala Stjepanu što ga je vrijeđala za mucanje.

"Neće se ponoviti, stvarno mi je žao, baš je bilo jadno od mene, baš sam ispala bezobrazna jako. Oprosti", iskrena je bila, a i Stjepan se ispričao ako ju je povrijedio te su obećali da će prestati biti loši jedno prema drugome.

"Da barem imamo taj ljudski odnos za početak", rekao je Stjepan.

Svi u čudu zbog Višnjina komentara

Dečki i cure su se odvojili svatko na svoju stranu kako bi popričali o svojim brakovima, a Igor smatra da je on najbolje prošao. Hrvoje je također zadovoljan svojom partnericom, a isto misli i njegova supruga.

"Marko mi je sve zgodniji i stvarno sam otvorena prema svim opcijama i želim si to i guram tu neku našu intimu, ali ne pred rudo. Znači, polako", iskrena je bila Irma.

Večera je lijepo počela, no tu je atmosferu prekinula Višnja kada je Darka pitala pred svima: "Što ti je značila ona izjava da ti hodaš s Irmom?"

Dok su svi bili u čudu, Višnja je nastavila pričati kako je Darko govorio da će ići kod Irme u Sisak, s njom na put… On je govorio da je to sve bila šala i nije se želio objašnjavati jer je znao da će ga Višnja poklopiti u svemu dok Irma nije znala koji su njegovi motivi.

"Darko je jako delulu, deluzivan lik i da se totalno tripovao. Irma je za njega ne avion, nego cijeli aerodrom i to je glupost. Ili je šala ili je totalno lud tip, Irma je vjerna Marku", rekla je Kristina G. dok su se stručnjaci složili da situacija nikako nije dobra.

"U ovoj fazi odnosa ovo je jako velika pogreška jer ga je ona praktički servirala na pladnju ostalima da ga seciraju", zaključili su.

Marko nije mogao razlučiti što je zapravo istina jer nije čuo Darka kad je pričao o tome, Kristina S. kaže kako Darku ne vjeruje ništa od njihova druženja na Bledu, a Irmi je ta cijela priča bila neumjesna i nije joj bilo jasno što je želio postići time.

"Nekad sitnice mogu napraviti razdor između ljudi", rekla je Irma dok je Višnja ponavljala da ne želi da je netko ponižava.

"Za sve postoje vrijeme i mjesto", rekla je Silvija koja nije željela sudjelovati u toj priči, a i Doris misli da se to moglo drukčije riješiti.

Višnja je željela čuti Markov komentar, no on se nije previše uživljavao u tu priču pa je rekao: "Mogu ja reći da hodam s Monicom Bellucci pa ti to uzmi kako god."

Kad mu je Doris rekla da ju je iznenadio odgovorom, rekao je da šala nije prikladna, ali ne razumije zašto se to gleda tako duboko i smatra incidentom.

"Možda je nešto u afektu rečeno", nastavio je Marko, no Irma je govorila da to nije u redu ni prema njoj ni prema Višnji. Darko je prvo šutio, potom se ispričao Višnji iako ona smatra da to nije bilo iskreno, a Irma je rekla da ne bi taj problem rješavala kao Višnja, što su mislili i stručnjaci.

"Ja znam kakav odnos imam s Irmom tako da vi možete pričati što hoćete, mene baš briga", rekao je Marko.

'Stvaraš famu od nečega što je nemoguće'

Višnja se odvojila s Irmom i Kristinom G. jer misli da njoj sad Marko nešto zamjera te nastavila pričati o Darkovu egu kad je u društvu.

"On zna da će Višnja reagirati, ona čeka svaku njegovu reakciju da mu se izruga ili ga napadne, a on svejedno to i dalje radi", govorila je Doris Kristini S. koja misli da Darku nedostaje samopouzdanja i da želi ispasti frajer.

Višnja je nastavila pričati kako je prije nego što je upoznala supruga nacrtala muškarca kojeg želi i da je to Hrvoje te ponavljala Irmi da se sviđa Darku. On je sjeo sa strane sa Stjepanom i pridružila mu se Irma koja je željela znati je li on nju nešto pogrešno shvatio.

"Ti ideš stvarati famu od nečeg što je nemoguće", objašnjavao je Darko Višnjinu priču te poželio da imaju snimku da bi se točno vidjelo što se događalo, a Irma mu je objasnila zašto treba biti malo oprezniji s takvim šalama.

"Vidiš da ja nisam toliko loša, nisam pred svima govorila - Stipe je zločest", govorila je Kristina G. svom suprugu te komentirala kako su Višnja i Darko najstariji, a ponašaju se kao djeca. Kad su došli kući, Irma i Marko zaključili da su oboje zrelo pristupili cijeloj tom incidentu.

"Na kraju krajeva, smatramo da ga nije ni bilo. Možda se to dogodilo u afektu, možda je trebalo izazvati neku drugu reakciju koju nije izazvalo među nama ili nekim drugim ljudima", zaključio je Marko.

