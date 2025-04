Kristinu zgrozilo Darkovo ponašanje za stolom: 'On je svoju djecu odradio'

U epizodi "Braka na prvu", Darko je na zajedničkoj večeri istaknuo kako su Doris i Kristina lijepe, a Višnja ga je prozvala da se udvara tuđim ženama. No, on tvrdi da je to namjerno radio da bi vidio kako će reagirati njihovi muževi. Kristina je sada za RTL.hr otkrila što misli o Darkovom ponašanju.

Foto: RTL

"Smatram da je Darkovo ponašanje bilo neumjesno, bezobrazno i bez poštovanja prema Višnji. I smatram da je on svoju djecu odradio, ima ih dvoje i to mu je dovoljno", ispričala je za RTL.hr.

Darko je poručio Višnji da se tako ponašao jer je htio podići atmosferu na večeri. Kristina smatra da je pretjerao.

"Mislim da je krivo procjenio situaciju i pretjerao sa svojim showom. Mislim da su Višnju povrijedile njegove riječi i mene bi povrijedile, ali dobro je ona to podnijela i reagirala", poručila je Kristina za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Petu sezonu "Braka na prvu" gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni "Braka na prvu": Pogledajte trailer

Tekst se nastavlja ispod oglasa