Drama u 'Braku na prvu', Darko u suzama zbog Višnje: 'Meni je jako žao'

Kaže se da je jutro pametnije od večeri. Bi li jutro moglo biti novi početak Višnjinog i Darkovog braka? Nakon što je na zajedničkoj večeri isprovocirao reakciju ostalih parova i sve ih šokirao, pa tako i svoju suprugu, Darko se posuo pepelom. Shvatio je da je pogriješio.

Darko priznaje da je pretjerao: 'Pokušavam to sve zaboraviti'

"Ja sam njega zatekla na krevetu kako njemu idu suze. 'Zašto plačeš?' ‘Pa ja tebe nisam htio povrijediti. Meni je jako žao ako sam ja to napravio. Stvarno mi to nije bio cilj’”, prepričava Višnja događaje nakon zajedničke večere s drugim parovima, na kojoj ju je Darko povrijedio svojim riječima. Višnja ga je utješilai rekla kako to nije vrijedno njegovih suza jer nisu tako bliski da bi to nju istinski povrijedilo.

No, čini se da će se Darko pokušati iskupiti.

“Mučilo me jer stvarno nije trebalo ispasti tako kako je ispalo. I još uvijek me malo muči. Ali pokušavam to sve zaboraviti”, skrušeno priznaje Darko da je pretjerao.

“Ja imam osjećaj da njega nešto jako boli. Ali ne iz ovoga, nego iz prošlosti. Da je on možda napravio neke velike pogreške. Mislim da ih cijelo vrijeme ponavlja i da si ne može pomoći”, smatra Višnja.

