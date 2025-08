Boris Vidović - prvi natjecatelj Love Islanda bez britanske putovnice otkriva za Voyo: ‘Svi su me prihvatili kao da sam njihov’

Boris Vidović (28) prvi natjecatelj najgledanijeg britanskog showa Love Island UK koji nema otočko državljanstvo. No, to ga, kaže nije omelo ni u čemu. “Mislim da sam se uklopio odlično. Svi su me ljudi prihvatili od prvog dana kao da sam njihov. Mislim da im se čak svidio moj naglasak, koji je bio malo “broken english”. Ali, da, to sam ja. Morali su me istrpjeti”, priča Boris uz svoj zaštitni znak koji je kriptonit mnogima – neodoljivi osmijeh.

Pogled iza kamera u reality: Boris otkriva granicu između stvarnosti i pozornice

“Sva dešavanja u velikom reality programu kao što je ‘Love Island ‘su realna. Trebaš se ponašati baš kao i u vanjskom svijetu. Moraš biti otvoren kako bi ostvario neku povezanost”, kaže Boris koji je svoj ulazak u vilu izborio upravo povezanošću s Billykiss.

Foto: Voyo

Iako je kao model, koji je sudjelovao u više showova prije Love Islanda UK, naviknut na kamere, ovo je bilo drukčije iskustvo, priča Boris ekskluzivno za Voyo:

“Stvarno me najviše oduševila ta britanska produkcija. Na zavidnom su nivou. Iznenadile su me kamere. Nije baš lagano biti skroz opušten ispred njih. Ali brzo sam ja to zaboravio. I nekako sam se izborio s njima.”

A mali problem na sunčanom Otoku ljubavi je i vrijeme, kaže Boris: “Uvjeti u vili su odlični. Nije mi bilo nimalo zahtjevno. Možda jedino to što nemaš osjećaj za vrijeme. Ne znaš kad liježeš, kad se budiš. Ali sve u svemu je to bilo jedno odlično iskustvo koje neću nikada zaboraviti.”

Foto: Voyo

Borisa pratite u Love Islandu UK samo na platformi Voyo!