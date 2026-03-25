Apsolutnih 100: Generacija koja nosi teret prošlosti

No, osim što je fokus prebacila s muškog na ženski lik, serija je postala snažna dijagnoza suvremenog društva, istražujući cikličku prirodu nasilja i teret prošlosti. Prikazana na festivalu u Karlovym Varima, brzo je privukla pažnju europskih kritičara i platformi poput ARTE-a i Canala+.

Teret očeva na krhkim leđima

Glavna poruka vrti se oko generacije koja je prisiljena 'čistiti nered' svojih očeva. Sam redatelj Srdan Golubović opisuje seriju kao priču o mladima koji na svojim leđima nose težinu roditeljskih zabluda, pogrešaka i 'uklete sudbine'. U svijetu u kojem je pravni sustav paraliziran korupcijom i 'kontroverznim poduzetnicima', pojedinac se osjeća natjeranim da pravdu uzme u svoje ruke.

Žena kao ispravljačica muških katastrofa

Ključna promjena u odnosu na original je glavna junakinja Sonja (Anita Ognjanović), devetnaestogodišnja prvakinja u streljaštvu. Serija ističe kako u duboko tradicionalnom i 'mačo' društvu žene često popravljaju katastrofalne pogreške koje čine 'ponosni, ali nemoćni i kukavički muškarci'. Sonjin otac, ratni veteran, i brat tonu u dugove i kriminal, a ona je ta koja uzima očevu pušku kako bi zaštitila obitelj.

'Apsolutnih 100' stoga nije samo napeti triler. To je, kako ga je opisao sam autor, 'betonski vestern' o sustavnoj nepravdi i vulkanskom bijesu koji izbija iz osjećaja nemoći. Kroz metaforu svijeta viđenog kroz snajperski nišan, Golubović prikazuje klaustrofobiju života u betonskim blokovima u kojima devedesete nikada nisu uistinu završile. Ovu napetu seriju možete pratiti od petka, 27.3. na platformi Voyo.