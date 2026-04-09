FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVRŠENI PODCAST

Antonela o 'Gospodinu Savršenom': od simpatija do razočaranja u Petra

Antonela o 'Gospodinu Savršenom': od simpatija do razočaranja u Petra
×
Foto: voyo

Antonela, bivša kandidatkinja iz showa Gospodin Savršeni, u 'Savršenom podcastu' osvrnula se na svoje iskustvo, odnos s Petrom i osobne promjene nakon emisije.

9.4.2026.
12:35
Hot.hr
voyo
VOYO logo
VOYO logo

Sudjelovanje u showu 'Gospodin Savršeni' za nju je bilo veliki iskorak, posebno jer je tek nedavno pokrenula vlastiti posao. Iako se dvoumila, odlučila je izaći iz zone komfora: 'Bilo je dosta izazovno… čak sam se malo bojala prije nego što sam odlučila da ću ići.'

Antonela o 'Gospodinu Savršenom': od simpatija do razočaranja u Petra
Foto: RTL

U show je ušla s idejom da ostane prirodna i nenametljiva: 'Nisam se imala potrebu odmah isticati… to ide skroz prirodno.' Na početku joj je bliži bio Karlo, koji ju je smirio u stresnim prvim trenucima: 'Što ću ja ovdje… što ja radim sa svojim životom.'

Kasnije ju je upravo njegova 'normalnost' opustila.

 

Neočekivano, fokus se prebacio na Petra. Iako ga isprva nije doživljavala kao opciju, njihov odnos se razvio nakon prvog spoja:

'Taj njegov pogled… baš mi je djelovao očaravajuće.' Ipak, jedna situacija ju je razočarala. Zamjerila mu je što je nije obranio kada ju je druga kandidatkinja vrijeđala: 'Jedino što Petru malo zamjeram… što nije stao u moju zaštitu.' Dodala je kako je ona njega ranije branila i očekivala barem minimalnu reakciju.

Antonela o 'Gospodinu Savršenom': od simpatija do razočaranja u Petra
Foto: voyo

Dotaknula se i odnosa s Karlom, priznajući da je prijateljstvo s Kajom možda utjecalo na njezinu odluku: 'Ako se mogu radovati tvom poljupcu bez trunke ljubomore, to je jasan dokaz da taj frajer nije za mene.' Iako nije pronašla ljubav, iz showa je izašla bogatija za iskustvo i nova prijateljstva, uz zaključak da je najvažnije ostati vjeran sebi.

 

Cijeli podcast s Antonelom možeš odmah pogledati na platformi Voyo u 'Savršenom Podcastu'.

 

VoyoPodcastGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike