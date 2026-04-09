Antonela o 'Gospodinu Savršenom': od simpatija do razočaranja u Petra

Sudjelovanje u showu 'Gospodin Savršeni' za nju je bilo veliki iskorak, posebno jer je tek nedavno pokrenula vlastiti posao. Iako se dvoumila, odlučila je izaći iz zone komfora: 'Bilo je dosta izazovno… čak sam se malo bojala prije nego što sam odlučila da ću ići.'

Foto: RTL

U show je ušla s idejom da ostane prirodna i nenametljiva: 'Nisam se imala potrebu odmah isticati… to ide skroz prirodno.' Na početku joj je bliži bio Karlo, koji ju je smirio u stresnim prvim trenucima: 'Što ću ja ovdje… što ja radim sa svojim životom.'

Kasnije ju je upravo njegova 'normalnost' opustila.

Neočekivano, fokus se prebacio na Petra. Iako ga isprva nije doživljavala kao opciju, njihov odnos se razvio nakon prvog spoja:

'Taj njegov pogled… baš mi je djelovao očaravajuće.' Ipak, jedna situacija ju je razočarala. Zamjerila mu je što je nije obranio kada ju je druga kandidatkinja vrijeđala: 'Jedino što Petru malo zamjeram… što nije stao u moju zaštitu.' Dodala je kako je ona njega ranije branila i očekivala barem minimalnu reakciju.

Foto: voyo

Dotaknula se i odnosa s Karlom, priznajući da je prijateljstvo s Kajom možda utjecalo na njezinu odluku: 'Ako se mogu radovati tvom poljupcu bez trunke ljubomore, to je jasan dokaz da taj frajer nije za mene.' Iako nije pronašla ljubav, iz showa je izašla bogatija za iskustvo i nova prijateljstva, uz zaključak da je najvažnije ostati vjeran sebi.

Cijeli podcast s Antonelom možeš odmah pogledati na platformi Voyo u 'Savršenom Podcastu'.

Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.