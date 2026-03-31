5 trenutaka iz 5. sezone Gospodina Savršenog koji su s razlogom postali hit na internetu

Ipak, više od romantičnih spojeva, ovu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' su obilježili napeti odnosi među djevojkama, neočekivani potezi i trenuci koji su postali viralni na društvenim mrežama. Od samog početka bilo je jasno da publika svjedoči jednoj od najdinamičnijih sezona do sada, a pet ključnih događaja posebno se urezalo u pamćenje gledatelja.

Napetost od prvog upoznavanja

Čini se da je drama bila neizbježna od prvog dana, a led je probio komentar koji je podijelio javnost. Tijekom ranog upoznavanja, Anastasija Kaleb uputila je komentar Ivi Markov, koja dolazi iz Beograda, rekavši: "Vidi se da si iz Beograda". Iako naizgled usputna, izjava je pokrenula lavinu rasprava na forumima i društvenim mrežama. Dok su jedni smatrali da je komentar bio nepotrebna provokacija s obzirom na to da se djevojke tek upoznaju, drugi su ga vidjeli kao bezazlenu opasku. Bio je to prvi jasan znak da će u vili vladati izravnost i da kandidatkinje neće oklijevati reći što misle.

Misterij datuma rođenja i pitanje koje je postalo hit

Svaka sezona ima trenutak koji postane predmet šala, a ove godine za to se pobrinula fitness trenerica iz Sarajeva, Rubina Dedić. Tijekom razgovora s Karlom, inzistirala je da joj otkrije točan datum rođenja. Nakon što joj je on rekao samo godinu, 1999., ona nije odustajala: 'Dobro, datum...'. Karlo je odbio otkriti detalje, rekavši da će to ostaviti za neki drugi put. Scena je ubrzo postala viralna, a gledatelji su je odmah usporedili sa sličnim situacijama iz prethodnih sezona, potvrđujući da su horoskop i astrologija nezaobilazna tema u potrazi za onim pravim.

Od žestokog sukoba do neočekivanog savezništva

Odnosi u vili često su nalikovali na tobogan emocija, a najbolji primjer za to je priča između Nuše i Anastasije. Netrpeljivost je dosegnula vrhunac kada je Nuša pred kamerama izjavila da planira ugraditi silikone, na što ju je Anastasija oštro kritizirala, govoreći joj da se takve stvari ne pričaju javno. Taj sukob samo je produbio jaz među njima.

No, kako je sezona odmicala, dogodio se potpuni preokret. Nakon početnog ogovaranja i svađa, djevojke su zakopale ratnu sjekiru i stvorile čvrst savez, što je izazvalo negodovanje ostatka kuće. Našle su se u izolaciji, ali to ih nije pokolebalo. 'Radije bih bila samo s njom nego sa svim ostalima, a bez nje', hrabro je poručila Anastasia, pokazujući da su u vili nastala i neka neočekivana, ali snažna prijateljstva.

Ceremonija ruža kakvu još nismo vidjeli

Ceremonije ruža uvijek su vrhunac napetosti, no Smiljana je odlučila podići ljestvicu. U potezu koji je šokirao i djevojke i samog Gospodina Savršenog, s pladnja je odjednom pokupila sve preostale ruže. Njezin je čin interpretiran na različite načine - kao izraz krajnje samouvjerenosti ili kao drska provokacija usmjerena prema konkurenciji. Što god bio motiv, Smiljana je osigurala da se o njezinoj ceremoniji još dugo priča i postavila novi standard za dramatične eliminacije.

Odlazak pod vlastitim uvjetima

Ova je sezona pokazala da djevojke sve više preuzimaju kontrolu nad svojom sudbinom. Vrhunac takvog stava bio je trenutak kada je Lara, poznata i kao 'Lara sa Zrća', odlučila samovoljno napustiti show. Umjesto da čeka Karlovu odluku, sama je prekinula svoje sudjelovanje. Njezin potez uslijedio je nakon zasićenja atmosferom u vili i spoznaje da Karlo nije prava osoba za nju. Postala je jedna od rijetkih kandidatkinja koja je odbila Savršenog prije nego što je on dobio priliku nju eliminirati, a njezinim su stopama krenule i druge.

Sezona 2026. ostat će zapamćena ne samo po potrazi za ljubavlju na predivnoj Kreti, već i po snažnim karakterima koji su bili spremni na sve - od otvorenog sukoba do preuzimanja stvari u svoje ruke. Upravo ti neočekivani ljudski trenuci učinili su je jednom od najgledanijih i najkomentiranijih do sada.

