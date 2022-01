Cijeli svijet bruji o slučaju Novaka Đokovića, pa je tako drama slavnog tenisača u Australiji glavna tema i novog bloga Vedrane Rudan. Hrvatska književnica poznata po britkom jeziku progovorila je o Noletu u svom stilu, ne štedeći pritom baš nikoga.

Ona je usporedila slučaj Đoković s još jednim koji puni medijske natpise ovih dana, odnosno s optužbama za seksualno zlostavljanje s kojima se suočava britanski princ Andrew.

Prema Vedraninim riječima, Đoković je za Australce samo "divlji Balkanac“ i zbog toga sada ispašta, dok "civilizirani kriminalci“ imaju sve privilegije ovoga svijeta.

'Sve je to politička farsa'

"Ne znam što se, dok ovo pišem, događa Đokoviću u leglu demokracije. Je li u pritvoru, zatvoru, obješen, pušten, otjeran, popljuvan ili samo s lisicama na rukama ubačen u avion", započela je Rudan te istaknula kako definitivno drži njegovu stranu, iako je "luda vakserica".

"Ne razumijem se u tenis, moja jedina veza s tenisom je Nikola Pilić, naš dragi dugogodišnji kućni prijatelj. Ali Nikola, Niki Pilić je uvijek bio nešto više od tenisa. Ja odmjerenijeg, poštenijeg, plemenitijeg i časnijeg čovjeka u životu vidjela nisam. Danas mi je rekao: 'Dali su mu vizu, oduzeli su mu vizu. Tretiraju ga kao kriminalca. Sve je to politička farsa'", napisala je.

'Nadalu su progledali kroz prste'

U ovoj priči, kako nastavlja, najviše joj smetaju činjenice, koje je sve redom pobrojila u nastavku i argumentirala.

"Je li se Đoković cijepio dva puta? Nije. Je li Commonwealth of Australia inzistirao da nitko u to leglo demokracije ne smije kročiti nogom ako nije dva puta cijepljen 'određenim cjepivom'? Jest. Je li Commonwealth of Australia sama sebi skočio u usta i pustio Đokovića u krilo svoje iako nije poštovao ono u što se Commonwealth zaklinje otkako su nam Kinezi ili dragi Bog uvalili koronu? Jest.", objašnjava književnica.

"Je li isti Commonwealth of Australia progledao kroz prste Nadalu iako ni on nije poštovao zadana pravila? Jest. Tko o tome govori? Nije li to isto? Ista je to priča. Radi se o principu. Kada neka zemlja sebe drži leglom demokracije, onda ni Nadal ne bi smio biti iznimka ma koliko ne bio 'Balkanac'“, dodaje.

"Zašto naglašavam da se Australija zove Commonwealth of Australia? Važno je. Šefica toga nečega što trenutno urla o demokraciji i poštivanju zakona je Elizabeta Druga. Ta gospođa, neki je nazivaju najmoćnijom ženom na svijetu, ima sina Andrewa, koji je već jako dugo najpoznatiji svjetski silovatelj maloljetnica", naglašava Rudan.

"Jesu li se ikad šefovi Australije oglasili na tu temu? Princ Andrew, umjesto da svoje dane provodi na robiji u tamnici sa sebi sličnima, sjedi u dvorcu i čeka Australian Open. Ludi engleski premijer Johnson nedavno je svoj brlog uredio lovom koju mu je poklonio tamošnji tajkun. Pitanje svih pitanja glasi: ponaša li se Johnson poput 'Balkanca' ili se mi 'Balkanci', kad smo najgori, ponašamo poput Johnsona?", pita se književnica.

"Mislite da ova dvojica propalica nemaju nikakve veze s Đokovićem? Imaju, imaju. Za zapadnjake je Đoković divljak kojem treba pokazati što demokracija jest. Lopini i silovatelju ništa ne treba ni pokazati ni dokazati. Oni vrlo dobro znaju da između njihove demokracije i fašizma razlike nema", zaključila je Rudan i obratila se izravno Noletu.

"Đokoviću, da si princ, silovatelj djevojčica, premijer kriminalac ili premijer koji se preko leša sportaša bori za novi mandat, svi bi ti putovi bili otvoreni, sve bi ti vize bile valjane. Ovako…Ovako si samo simbol onih, nisu malobrojni, koji kuže da se svijet dijeli na 'divlje Balkance' i 'civilizirane' kriminalce."