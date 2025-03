Nakon što je Marinela prenoćila kod Gospodina Savršenog, pa izjavila da bi pokupila kofere i otišla da je to bio netko drugi umjesto nje, ozbiljno je stala na žulj gotovo svim kandidatkinjama. Pokušajem da popravi mišljenje djevojaka o onome što je rekla – zakopala se još dublje. Njene su riječi došle i do uha Gospodina Savršenog. I čini se, priči tu nikako nije kraj.

Marineline muke – solo igračica ili novi savez?

“Ne kažem ja da je ona loša osoba, nego jednostavno nije iskrena. Ide po nekom svom scenariju“, smeta to ponajviše Ani kod Marinele pa ju je i prokazala Gospodinu Savršenom uoči ceremonije ruža. A onda je priznala ostalim djevojkama što je napravila. “Drukala si je?“, šapuće Glorija. “Ako je išla osvijestiti Šimu, bilo bi fer da osvijesti i Marinelu.“, ne sviđa se Barbari tužakanje. “Ne znam kako on gleda na to, ali ja da sam na Šiminom mjestu, ja bih gledala na to kao – malo je lajava.“, priznaje Glorija da se ni ona ne bi odvažila reći takvo što Gospodi Savršenima.

Mia ne želi biti u Marinelinoj blizini: “Čim se kamere upale, ona je druga osoba.“

Vilom kruži teorija da je Gospodin Savršeni već i ranije možda naslutio da je Marinela prijetvorna pa ju je upravo zato pozvao da prenoći kod njega ne bi li otkrio njeno pravo lice. Je li se djevojke samo tako tješe i brane od ljubomore ili u tome ima i istine?

“Vidjela sam da ste bile bliske?“, čudi se Maja što je Mia zamijenila sobe. „“Stekla sam dojam da smo se zbližile. Ali onda kad sve to gledam, ne znam tko je ona. Evo, iskreno.“, Mia je potpuno razočarana Marinelom. “Neću ja graditi prijateljstvo s nekom izmišljenom osobom.“, objašnjava Mia zašto više ne želi biti Marinelina cimerica. “Ona sve što radi nije iz srca, nego iz moga i planova.“, Maja dijeli Mijino mišljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novu epizodu Gospodina Savršenog pogledajte odmah na platformi Voyo, čak sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Show Gospodin Savršeni pratite od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u u 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa