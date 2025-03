Spoj odluke - koga će Vanja odabrati: Šimu ili Miloša?

U pravi trenutak Gospodin Savršeni poziva Vanju na spoj koji će odlučiti njenu naklonost jednom od gospode. Na pola su puta u showu, i vrijeme je da Vanja usmjeri svoju energiju na samo jednog Gospodina Savršenog.

Vanja - prikrivena zavodnica neodoljivog šarmantnog humora

“Mislim da je to jedan od spojeva koji sam stvarno priželjkivao.“, uzbuđen je Šime što će provesti više vremena s Vanjom. “Dugo sam ga čekala.“, strpljiva je bila Vanja, kaže i vjeruje u međusobnu povezanost sa Šimom: “Mislim da se osjećamo.“ “Ovisi puno o ovom spoju. Mislim da je to neka prekretnica.“, vrijeme sa Šimom pomoći će Vanji odlučiti koji joj je Gospodin savršeniji. Priznaje i sama da joj se Šime sviđa jer je vrlo autentičan. Njenu naklonost pokazujui nehotični dodiri, poneka noga ispod stola koja ovlaš dodiruje Gospodina Savršenog. Vanja je prava zavodnica, u to sumnje nema!

Borba s vilicama ili romantično hranjenje?

Gospodin Savršeni je već ranije upao u probleme zbog hranjenja na spoju. Vanja mu je tad zamjerila što je Lauru hranio pred njom. “Sama ću jesti.“, podbada Vanja Šimu. “Ti meni odreži pa nabodi.“, daje mu detaljne upute prije borbe s vilicama dok pokušava kušati Šiminu hranu. No, čini se da ipak ima nešto očaravajuće u Šiminom hranjenju. “Probaj iz moje ruke, možda ti bude slađe.“, tjera Gospodin Savršeni vodu na svoj mlin i posustaje i Vanja.

“Nismo je pitali najvažnije pitanje. Je li te hranio?“, zanima Maidu nakon spoja. Vanjina šutnja izaziva vrisak u grčkoj vili. “Jednom mi je samo dao. Malo je bilo žilavo. Prvi put sam ispljunula.“, u svom stilu prepričava Vanja, a djevojke se ne mogu prestati smijati njenom komičnom opisu romantične situacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koga je odabrala Vanja, pogledajte odmah u novoj epizodi Gospodina Savršenog na platformi Voyo, čak sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Show Gospodin Savršeni pratite od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u u 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa