Maida iz 'Gospodina Savršenog': 'Samo jednu boju kose još uvijek nisam isprobala'

Maida Ribić (30) jedna je od najpopularnijih kandidatkinja ove sezone "Gospodina Savršenog", a pažnju je najviše privukla svojom energičnošću i stilom koji se zaista izdvaja u masi. Kratka kosa ružičaste boje njezin je zaštitni znak, barem na neko vrijeme, s obzirom na to da obožava eksperimentirati s bojama i dužinama. Inspiraciju za modne kombinacije nalazi u svom raspoloženju i osjećajima, a ne zapostavlja ni svoju beauty rutinu koju je razradila do savršenstva.

Vaš stil često se mijenja, od boje kose do odjeće – kako biste ga opisali u par riječi?

Moj stil u tri riječi: urban, edgy, eksperimentalan. Ovisno o mom raspoloženju, nosim različite stvari. Kada promijenim boju kose, to automatski utječe na moj odabir odjeće. Volim kombinirati udobnost sa stilom, pa me možete vidjeti u sportskom looku, ali i u elegantnijim kombinacijama kada za to postoji prilika.

Preferirate li prirodan izgled ili dramatične transformacije?

Volim prirodan izgled, ali ponekad uživam u dramatičnim transformacijama, osobito kada želim izraziti svoju kreativnost. Kosa i make-up su moj način da se igram, tako da volim povremeno isprobati nešto odvažno, ali uvijek u skladu s tim kako se osjećam.

Foto: RTL

Često eksperimentirate s kosom – koja vam je bila omiljena boja dosad i planirate li novu promjenu?

Do sada sam isprobala gotovo sve boje, osim zelene. Roza boja mi je definitivno postala favorit jer se osjećam energično i hrabro s njom. Naravno, uvijek postoji mogućnost nove promjene jer mi kosa predstavlja "platno" na kojem mogu izraziti svoju osobnost i kreativnost. Nikad ne znam što će biti sljedeće, moj frizer uvijek ima neke nove lude ideje s kojima me iznenadi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imate li jutarnju ili večernju beauty rutinu koje se strogo pridržavate?

Da, imam svoju beauty rutinu koju se strogo pridržavam. Ujutro i navečer obavezno očistim lice, a zatim nanosim serum, kremu za lice i balzam za usne. Moja koža je suha, pa je hidratacija ključna, a sada, kada sam napunila 30 godina, počela sam dodavati i anti-age proizvode u svoju rutinu. Redovno idem na tretmane čišćenja lica, jer mi pomažu da koža ostane zdrava i svježa. Također, uvijek koristim zaštitu od sunca ujutro, jer smatram da je to osnovna njega za očuvanje zdravlja kože.

Koji je vaš "must-have" kozmetički proizvod bez kojeg ne izlazite iz kuće?

To su definitivno krema za lice i balzam za usne. Bez njih ne izlazim iz kuće. Koža mi mora biti hidratizirana, a usne zaštićene. Sve ostalo može pričekati!

Foto: RTL

Preferirate li high-end ili drogerijske brendove kada je riječ o šminki i skincareu?

Nisam previše usmjerena na brendove, više mi je bitno da proizvodi budu prirodni i da nisu testirani na životinjama. Uvijek biram proizvode koji odgovaraju mojoj koži, bez obzira na to je li riječ o drogerijskom ili high-end brendu. Bitno mi je da su kvalitetni i odgovorni prema okolišu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko ili što vas najviše inspirira u odijevanju?

Moj stil je uglavnom odraz mog raspoloženja i energije u tom trenutku. Inspiraciju rijetko tražim kod drugih – volim pratiti vlastite želje i osjećaje, pa se moj odjevni stil često mijenja ovisno o situaciji. Nije mi bitno da uvijek slijedim najnovije trendove, bitno mi je da nosim ono u čemu se osjećam dobro i što odgovara mom tijelu.

Da možete posuditi ormar bilo koje svjetske zvijezde, čiji bi bio i zašto?

Iako cijenim stil mnogih poznatih osoba, mislim da bih ipak preferirala svoj ormar. Svaka zvijezda ima svoj specifičan stil, no teško bih se poistovjetila s nekim potpuno jer volim nositi stvari koje odražavaju moju osobnost i kako se osjećam.

Foto: RTL

Postoji li trend kojem nikad ne biste podlegli, bez obzira na njegovu popularnost?

Da, sigurno. Sada je postao trend da djevojke moraju imati "sve" – naglašene usne, jagodice, bujne grudi i zadnjicu, naglašenu čeljust, dugu kosu… To su trendovi koje nikad ne bih pratila jer vjerujem da je ljepota u različitostima. Mnogi komentiraju kako nemam grudi, ali istina je da obožavam svoje grudi baš takve kakve jesu. Na svom tijelu mijenjam samo ono što mogu kontrolirati treningom, sve ostalo prihvaćam i volim. Smatram da upravo zbog toga i odskačem od drugih, jer nosim svoj prirodni izgled s ponosom!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako biste opisali svoju idealnu kombinaciju za dnevni, a kako za večernji izlazak?

Za dnevni look volim udobnost, pa biram tajice, crop top i cool tenisice, a često dodam i oversized duks ili jaknu. U posljednje vrijeme, osim tajica, obožavam nositi i oversized muške traperice – osjećam se super u njima! Za večernji izlazak, sve ovisi o prigodi. Nekada su to dr. Martens čizme, hlače i neki dobar top, a nekada se odlučim za haljinu i štikle. No, jedno je uvijek sigurno – bold nakit. On upotpunjuje svaki moj večernji look i daje mu onaj final touch.

Što mislite, koliko moda i izgled utječu na samopouzdanje žene?

Moda svakako može podići samopouzdanje, ali najvažniji faktor je unutarnja energija. Ako se osjećate dobro u onome što nosite, to se odražava na vašoj sigurnosti i ponašanju. Samopouzdanje dolazi iznutra, a moda može biti samo alat za naglašavanje toga.

Foto: RTL

Imate li neki beauty ili modni savjet koji biste preporučili svima?

Moj savjet je jednostavan: nosite ono što vas usrećuje i u čemu se osjećate dobro. Moda nije nešto što treba slijediti slijepo, nego način da pokažete ko ste. A za ljepotu – hidratacija je ključ! Zdrava koža je osnova svakog dobrog looka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možemo li očekivati od vas u budućnosti dužu kosu ili ste se ipak pronašli u kratkoj?

Kosa je moj najdraži modni detalj, pa nikad ne reci nikad! Sada uživam u kratkoj kosi, ali uvijek sam otvorena za promjene. Možete očekivati još mnogo eksperimenata!

Izlazite li ikad van bez šminke?

Da, često izlazim van bez šminke. Najčišće se osjećam kada sam bez nje i kada koža ima svoj prirodni glow. S godinama sam naučila cijeniti svoju prirodnu ljepotu i sad se osjećam sjajno s minimalnim ili nikakvim make-upom. Za mene je to pravi izraz samopouzdanja – nositi svoju kožu onakvu kakva jest.

POGLEDAJTE VIDEO: Gospodin Savršeni uvukao se u sve sfere života: O njemu se priča na kavama, isječci se puštaju u klubovima...