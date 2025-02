Selma mijenja svog Gospodina Savršenog: “Ja planiram večeras prići Milošu.“

No, kada se vatromet ugasi, kako to opisuje Polina, ostaje dim iza kojeg se još uvijek teško jasno vidi. Kada se i dim raščisti – nastupa realnost. Upravo se isto što i Polini, dogodilo i Selmi.

Novi fokus za svjež početak – ako nije kasno za to

“Planiram večeras prići Milošu.“, osjeća se Selma već duže zapostavljeno. Tvrdi da je Šime svjesno ignorira. Priznaje da mu se odmah priklonila bez davanja prilike drugom Gospodinu Savršenom. Osvijestio ju je kako sama to naziva - “šamar“: Šime ju nije gotovo ni primijetio na posljednjem grupnom spoju. Svjesno je odlučila da više neće čekati Šimu: “Nesvjesno sam uvidjela koliko je Miloš moćan muškarac.“

Kod Miloša se pali crveni alarm na Selmine izjave

“Selma se žali na tebe.“, Barbara i Glorija usmjeravaju Miloša Selmi da se primiri. Gospodin Savršeni želi provjeriti o čemu je riječ pa poziva Selmu nasamo. “Zašto nisi ti mene pozvala u nekom trenutku?“, zanima Miloša. “Da ne budem očajna.“, iskrena je Selma. “Ali ovo su neke druge okolnosti.“, inzistira Miloš. Ipak, zaintrigiran je jer ga je Selma očarala plesom. “Bila si jako senzualna. Kakva si ti kad zavodiš?“, golica se mašta Gospodina Savršenog. “Reci mi ti.“, smije se Selma.

“Jesi imala neke duge veze?“, zanima Miloša više o njoj. “Neke duge nisam, jer uvijek odmah vidim mane kod muškarca.“ Milošu je to prilično čudno, a onda dobiva i odgovor o Selminoj najdužoj vezi: “Možda mjesec i pol“. Gospodin Savršeni se šokira. “Nije do mene, već do muškaraca.“, objašnjava mu Selma. No, to još više pali alarm kod Miloša.

