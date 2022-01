Australski sud danas je nakon ročišta donio odluku o okidanju vize srpskom tenisaču Novaku Đokoviću. Sve se to odigralo gotovo 24 sata prije početka turnira, a nakon desetodnevne sage koju je pratio cijeli svijet. U proteklih 10 dana odigralo se svašta - ukinuta mu je viza za Australiju, proveo vrijeme u pritvoru, borio se protiv presude na sudu i pobijedio, trenirao je nekoliko sesija, a onda je vidio da mu se viza po drugi put ukida pa je upućen u pritvor, ponovno je imao svoj dan na sudu, da bi naposljetku izgubio slučaj te će biti deportiran iz Australije, javlja News Nine.

U nastavku donosimo 12 ključnih stvari o slučaju koji prati cijeli svijet.

1. Zašto je Đokoviću prvi put oduzeta viza?

Nakon mjeseci nagađanja hoće li se natjecati na Australian Openu, svjetski broj 1 rekao je da je dobio medicinsko izuzeće za putovanje u Australiju unatoč tome što nije bio cijepljen. Kada je stigao u zračnu luku Tullamarine u Melbourneu, zadržan je gotovo 10 sati nakon što su ga australske granične snage ispitale i ispitale pravila o njegovom slučaju. Konačno, viza mu je poništena na temelju toga da nedavna infekcija COVID-om nije dovoljan razlog da mu se odobri izuzeće.

ABF (austrslske granične snage) je rekao da "nije uspio pružiti odgovarajuće dokaze" koji bi podržao svoje izuzeće od zahtjeva za dvostrukim cijepljenjem protiv COVID-19. "ABF može potvrditi da gospodin Đoković nije pružio odgovarajuće dokaze kako bi ispunio uvjete za ulazak u Australiju, te je njegova viza naknadno poništena. Nedržavljani koji nemaju važeću vizu pri ulasku ili kojima je viza poništena bit će priveden i odveden iz Australije", stoji u priopćenju ABF-a.

2. Zašto je Đoković uopće dobio izuzeće?

Đoković je prvi put dobio vizu 18. studenog. Imao je izuzeće od glavnog liječničkog službenika Tennis Australia i neovisnog stručnog povjerenstva vlade Viktorije. Činjenica da je dobio vizu uz ovo izuzeće činila je dio Đokovićeve obrane. Đoković je u prosincu, po drugi put, pokazao dokaz da je obolio od COVID-19. Također je bio pozitivan na COVID-u u svibnju 2020.

3. Što je dovelo do toga da je sudac Anthony Kelly poništio zabranu?

Odluka o poništenju Đokovićeve vize donesena je iz proceduralnih razloga. Đokoviću je rečeno da će imati vremena do 08:30 (po lokalnom vremenu) prošlog četvrtka dati komentare o ukidanju vize prema članku 116. australskog zakona o migracijama. No, gotovo sat vremena prije tog roka, Granične snage donijele su konačnu odluku. Vlada je također na sudu priznala da Đoković nije dobio dovoljno vremena da odgovori nakon obavijesti o ukidanju vize.

4. Zašto mu je ministar imigracije ponovno ukinuo vizu?

Alex Hawke je odvojio vrijeme da Đokoviću ukine vizu. No, u svojoj izjavi na sudu, rekao je da, iako je shvatio da je Đokovićeva nedavna infekcija COVID-19 značila da je on "zanemarljiv rizik za one oko njega", neki su ga "doživjeli kao talisman zajednice antivaksera". Naveo je i da Đoković predstavlja rizik za "građanske nemire". "Smatram da bi stalna prisutnost gospodina Đokovića u Australiji mogla dovesti do raspirivanja osjećaja protiv cijepljenja koji se stvara u australskoj zajednici, što potencijalno može dovesti do povećanja građanskih nemira kakvi su ranije bili u Australiji. Gospodin Đoković je osoba od utjecaja i statusa", objasnio je u dokumentima, ističući i "Đokovićevo ponašanje nakon što je dobio pozitivan rezultat COVID-19".

5. Što je Hawke mislio kad je spomenuo Đokovićevo ponašanje?

Necijepljeni Đoković prisustvovao je više događaja u vrijeme kada se testirao na COVID-19. Na nekima je fotografiran bez maske. Dana 14. prosinca prisustvovao je košarkaškoj utakmici. Dva dana kasnije fotografiran je bez maske na dva događaja nakon što je njegov brzi antigenski test bio negativan, dok se čekao rezultat RT-PCR testa. Dana 17. prosinca primio je rezultate PCR-a, gdje je potvrđeno da ima COVID-19, neposredno nakon što je prisustvovao događaju na kojem je prikazan bez maske u društvu djece. Unatoč saznanju da je pozitivan na virus, Đoković je idućeg dana otišao na unaprijed zakazani intervju za francuske sportske novine, gdje je na kraju pozirao bez maske za fotografiju. Priznao je u objavi na Instagramu da je „kada se razmisli, to bila pogreška u prosuđivanju“.

6. Pod kojim je ovlastima djelovao Hawke?

Prema The Associated Pressu, "Hawke ima osobnu ovlast da ukine Đokovićevu vizu prema odjeljku 133C Zakona o migracijama iz 1958. Hawke je trebao biti uvjeren da bi Đokovićevo prisustvo u Australiji moglo, ili bi ili moglo biti, rizik za zdravlje, sigurnost ili dobar red australske zajednice. Mora se napomenuti da je australski Zakon o migraciji uveden 2014. godine kada je Scott Morrison, aktualni premijer, bio ministar imigracije.

7. Osim istupanja u javnosti dok je imao COVID, je li još nešto bilo protiv Novaka?

U papirologiji za vizu, on je označio kućicu u kojoj je navedeno da nije otputovao iz Srbije samo nekoliko dana prije odlaska u Melbourne. No slike na društvenim mrežama pokazale su da je otišao u Španjolsku. Đoković je za pogrešku okrivio svog agenta.

8. Politika

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić već je označio australski tretman Đokovića kao 'uznemiravanje' i 'politički lov na vještice' koji je bio usmjeren na 'najboljeg tenisača svijeta'. I simpatizeri Đokovića ističu da, ako je bilo problema s Đokovićevom vizom, on uopće nije trebao dobiti vizu u studenom. Za australsku vladu, predstojeći izbori koji će se održati u svibnju 2022. također su možda imali ulogu u opozivanju njegove vize nakon što je izgubio pravnu bitku.

9. Kontekst

Kontekst je također odigrao svoju ulogu u slučaju Đoković. Australci su podnijeli najteže i najduže mjere izolacije na svijetu od početka pandemije. Vijest o Đokoviću stigla je na dan kada je Australija prešla granicu od milijun slučajeva COVID-a. Dok je prvih pola milijuna njihovih slučajeva došlo u prve dvije godine, preostala polovica stigla je u samo jednom tjednu! U takvim okolnostima, ugostiti stranog sportaša, koji je visoki poricatelj cjepiva, izgledalo bi bešćutno.

10. Što je Đokovićev tim raspravljao na nedjeljnom ročištu?

Đokovićev pravni tim, na čelu s Nicholasom Woodom, otvorio je postupak pred tročlanim vijećem Federalnog suda u kojem su bili sudac James Allsop, sudac Anthony Besanko i sudac David O'Callaghan. Wood je počeo zastupati Đokovićev slučaj suprotstavljajući se izjavi o razlozima za ukidanje vize njegovog visokog klijenta koju je podnio ministar imigracije Hawke. Jedan od ključnih razloga za ukidanje vize bio je zdravstveni rizik koji je necijepljeni Đoković predstavljao Australcima, dok je drugi razlog bio Đokovićev stav o cijepljenju koji bi mogao potaknuti raspoloženje protiv cijepljenja koje bi moglo dovesti do građanskih nemira u zemlji. Đokovićev tim tvrdio je na temelju toga da je većina vladinih odluka bila "nelogična" i "iracionalna". Na tvrdnju da Đoković predstavlja zdravstveni rizik za Australce, Wood je uzvratio rekavši da je Hawke ignorirao činjenicu da bi deportacija Srbina potencijalno mogla imati isti učinak jer bi mogla izazvati masovne demonstracije diljem zemlje.

11. Kako je u nedjelju glasila presuda sudaca?

Objavljujući svoju odluku, tročlano vijeće u nedjelju nije dalo pisana obrazloženja svoje odluke. To će biti objavljeno u narednim danima. Glavni sudac Allsop izjavio je da se njihova odluka svodi na odlučivanje je li ministrova odluka "iracionalna ili pravno nerazumna". "Nije dio funkcije suda da odlučuje o meritumu ili mudrosti odluke", rekao je Allsop. "Ovo nije žalba na odluku izvršne vlasti. To je molba sudu kao posebnoj ogranku vlade da preispita zakonitost ili zakonitost odluke (ministra)". Iako će Đoković vjerojatno uskoro biti deportiran, naloženo mu je da plati vladine sudske troškove.

12. Hoće li se Đoković suočiti s daljnjim posljedicama?

Osobi kojoj je viza poništena prema odjeljku 133C Zakona o migracijama zabranjen je povratak u Australiju na tri godine, osim u izvanrednim okolnostima. Ostaje za vidjeti je li to slučaj i s Đokovićem.